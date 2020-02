Der Weg zum Bestseller II

Schieben auch Sie Ihr Buchprojekt schon seit Ewigkeiten vor sich her, weil Sie nicht wissen, wie Sie beginnen sollen? Haben Sie schon lange eine packende Story im Kopf, schaffen es aber nicht, diese auch als Konzept zu Papier zu bringen? In diesem zweitägigen Praxis-Workshop erarbeiten Sie unter Anleitung von Bestseller-Autor Bernhard Moestl sowohl das handwerkliche Rüstzeug als auch eine konkrete Grundlage für Ihren eigenen Bestseller. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, eigene Buchprojekte (Sachbuch wie Belletristik) sind herzlich willkommen!

Worum geht es?

In Brainstormings, Vorträgen, Diskussionen und vielen Übungen zur praktischen Umsetzung der Inhalte beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den folgenden Themen:

• Von der Idee zum Buch

• Inhalt und Struktur

• Handwerkzeug für das Schreiben

• Konkretes Arbeiten am eigenen Projekt

Was bringt mir dieses Seminar?

• Sie beginnen konkret mit der Arbeit am eigenen Buch

• Sie erhalten Inspiration und Motivation durch den Austausch in der Gruppe und mit einem Profi-Autor

• Sie vermeiden typischen Anfängerfehler und kommen schneller zu einem guten Ergebnis

• Sie setzen das Gelernte unmittelbar in die Praxis um

Seminardetails:

Sa, 09.05. – So, 10.05.2020

Schwarzach (Russmedia)

Sa, 09:00 – 10:00

So, 09:00 – 16:00

EUR 590,- inkl. USt.

Mehr erfahren und anmelden: https://www.moestl.com/de/termine/der-weg-zum-bestseller-ii/