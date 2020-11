Der Weinmesser ? Das Hotel in Schenna mit Leidenschaft zum Wein

Der Weinmesser ist ein ganz besonderes Hotel in Schenna. Genießer sind hier genau an der richtigen Adresse. Hier gibt es edle Weine und kulinarische Köstlichkeiten. Ihre Gastgeber Doris und Christian Kohlgruber haben eine Passion für Wein und möchten diese an Sie weitergeben. Der Weinmesser ist das erste Weinhotel in Südtirol und blickt deshalb auf eine lange Tradition im Weinbau zurück. Zum Programm des Hotels gehören Weinverkostungen, Weinseminare, Weinbergbegehungen, Kellereibesichtigungen und Weintouren.

Wein im Mittelpunkt des Schenna Hotels

Der Wein hat im Weinmesser einen besonderen Stellenwert. Mit einem Aufenthalt bei uns tun Sie auch Ihrer Gesundheit etwas Gutes, denn vor allem Rotwein soll eine positive Wirkung auf das Herzkreislaufsystem haben. Der Verzehr (in Maßen) von Wein und damit des Wirkstoffs Resveratrol soll Erkrankungen der Herz- und Blutgefäße vorbeugen, die Verdauung fördern, Stress abbauen, die Ausdauer steigern und die Lebensdauer verlängern. Außerdem ist Wein durch den Abbau des Glückshormons Serotonin Balsam für die Seele.

Wohlbefinden am Fließband im Hotel in Schenna

Neben Gesundheit und Genuss wird im Weinmesser auch an exklusive Wellnesserlebnisse gedacht. Die großzügigen Ruheoasen ermöglichen einen fantastischen Panoramablick auf die Gipfel und Talebenen. Auch ein Freibad und ein Hallenbad laden zu Vitalität und Erholung ein. Der Saunabereich begeistert mit einer finnischen Sauna, einer Biosauna und einer römischen Dampfgrotte. Der Wellnessbereich im Weinmesser wird mit einem Panorama-Fitnessraum und einem Solarium abgerundet. Der 4-Sterne-Superior-Service im Weinmesser wartet darauf, Sie glücklich machen zu dürfen und mit ansteckender Lebensfreude und begeisternder Leidenschaft einen rundum perfekten Aufenthalt zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.weinmesser.com/