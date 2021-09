Der Zukunft einen Schritt voraus – Celonis Labs als Innovationstreiber für Business Execution

MÜNCHEN, 27. September 2021 – Celonis , der globale Marktführer im Bereich Execution Management, gibt die Gründung seines neuen Innovationszentrums Celonis Labs bekannt und ernennt den Innovationsexperten Eugenio Cassiano zum Senior Vice President von Celonis Labs. Vor seinem Wechsel zu Celonis war Cassiano bei SAP als Global Head Solution Management – SAP Customer Experience tätig.

Celonis Labs soll die Entwicklung disruptiver Technologien vorantreiben und beschleunigen, indem es den Forschern und Entwicklern einen großzügigen Freiraum lässt, über die „Kunst des Möglichen“ nachzudenken. Die Teams von Celonis Labs werden mit neuen Ideen und aufstrebenden Technologien wie künstliche Intelligenz und Augmented sowie Virtual Reality experimentieren. Ihre Aufgabe ist es, mit kreativen Ansätzen die Art und Weise zu beeinflussen, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten – sei es in 10, 50 oder sogar 100 Jahren.

„Mein primäres Ziel ist es, den Mehrwert, den Celonis seinen Kunden bietet, um den Faktor 10 zu erhöhen. Das bedeutet, dass wir nicht nur 10 Jahre in die Zukunft vorausdenken, sondern auch Innovationen im Bereich Execution Management zehnmal schneller vorantreiben wollen, erklärt Eugenio Cassiano, neuer SVP von Celonis Labs. „Mithilfe von Moonshots, Experimenten und klassischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit werden wir daran arbeiten, das Potenzial von Prozessen, die in Unternehmen Ineffizienzen in Milliardenhöhe verursachen, zu entfalten und den prozessbasierten Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft aktiv zu unterstützen.“

„Eugenio gehört zu den Menschen, die ein echtes Gespür für die Zukunft haben, weil sie Trends vorhersehen und Innovationen vorantreiben, die die Probleme von morgen lösen werden“, sagt Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis. „Es ist großartig, ihn als Leiter von Celonis Labs an Bord zu haben. Mit seiner Hilfe möchten wir sicherstellen, dass wir künftigen Herausforderungen im Bereich Business Execution immer einen Schritt voraus sind und Lösungen entwickeln, mit denen sie bewältigt werden können.“

Vor seinem Einstieg bei Celonis war Eugenio Cassiano in verschiedenen Führungspositionen bei SAP Customer Experience (ehemals SAP Hybris) tätig, unter anderem als Global Head of Solution Management und Chief Innovation Officer. Auch baut er auf seine Erfahrung auf, die er im Rahmen seiner Beratungstätigkeit bei Accenture sammeln konnte. Seine universitäre Ausbildung hat Eugenio Cassiano mit einem Master of Science in Informatik an der Universität Mailand abgeschlossen.