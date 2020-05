Desert Mountain Energy beauftragt Bohrunternehmen mit den ersten beiden Bohrlöchern seines Helium-Explorationsprogramms im Holbrook Basin (Arizona)

Vancouver (British Columbia), 27. Mai 2020 – Desert Mountain Energy Corp. (TSX-V: DME, OTC: DMEHF, Frankfurt: QM01) (das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass es Drake Well Service Inc. (?Drake?), ein regionales Bohrunternehmen, das sich seit 1963 in Familienbesitz befindet, mit der Bohrung von zunächst zwei Bohrlöchern seines bevorstehenden Helium-Bohrprogramms im Holbrook Basin in Arizona beauftragt hat. Die Bohrungen werden voraussichtlich im Juni beginnen.

Drake wird nicht nur effizient arbeiten, um die Bohrlöcher so schnell wie möglich abzuschließen, sondern auch die besten Branchenpraktiken für Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien einhalten. Gemäß dem Auftrag des Unternehmens, einen minimalen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, werden die Bohrlöcher mit einer Druckluft-Sprühnebel-Kombination gebohrt, um die bei den Bohrungen benötigte Wassermenge um 60 Prozent oder mehr zu reduzieren.

Wie in unserer Pressemitteilung vom 15. Mai 2020 bekannt gegeben, handelt es sich bei beiden Bohrlöchern um einfache vertikale Gasbohrlöcher, die bis in eine maximale Tiefe von 2.790 Fuß gebohrt werden und insgesamt fünf mögliche Förderhorizonte erproben, die nach Ansicht des Unternehmens äußerst vielversprechend sind und sich in einer Tiefe von 1.020 bis 2.690 Fuß befinden.

Die Ziele für das bevorstehende Explorationsprogramm des Unternehmens wurden in den vergangenen 18 Monaten als Ergebnis umfassender Studien historischer geologischer Berichte und Bohrprotokolldaten, Feldstudien und Kartierungen, einer seismischen 2-D-Studie und zuletzt einer geophysikalischen Flugvermessung entwickelt.

Das Bohrprogramm wird vom Head of Exploration and Technical Operations des Unternehmens, Robert Rohlfing, einem äußerst erfahrenen Bohrexperten und Manager geleitet, der in seiner Karriere über 250 Bohrungen mit einer äußerst hohen Erfolgsrate gebohrt hat.

Herr Rohlfing sagte: ?Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Drake und betrachten sie als erstklassige Wahl, zumal ihre Fähigkeiten ideal zu unserem Programm passen. Ihr langfristiges Engagement für Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und die Werte der Gemeinschaft steht im Einklang mit unseren eigenen Prioritäten.?

Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher ?African Queen Mines Ltd.?. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.

