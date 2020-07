Desert Mountain Energy beginnt mit den Arbeiten bei der zweiten Bohrung im Rahmen seines Heliumprogramms im Holbrook Basin, Arizona



Vancouver, British Columbia, den 8. Juli 2020 – DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP. (das Unternehmen) (TSX.V: DME, US OTC: DMEHF, Frankfurt: QM01) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit den Arbeiten bei seiner zweiten Bohrung im Holbrook Basin (Becken) in Arizona begonnen hat.

Die Bohrung DME Well No. State 16-1 (API Nr. 02-017-20131) wurde im Navajo County im zentralen Teil des Beckens etwa eine Meile südwestlich der ersten Bohrung, DME Well No. State 10-1 (API Nr. 02-017-20130), angesetzt. Es wird erwartet, dass die Bohrung bis zu einer maximalen Endtiefe von ungefähr 2.790 Fuß niedergebracht wird. Das technische Team des Unternehmens hat fünf potenzielle Zielzonen für heliumhaltiges Gas in unterschiedlichen Tiefen identifiziert.

Irwin Olian, CEO von Desert Mountain Energy, erklärt: Wir sind von den bisherigen Fortschritten unseres Heliumbohrprogramms in Arizona begeistert. Nachdem wir diese zweite Bohrung bis zur gewünschten Endtiefe niedergebracht und die gewünschte Verrohrung gesetzt und zementiert haben, planen wir, eine Anlage zur Fertigstellung der Bohrung für die Förderung heranzuschaffen, damit wir jede der ersten beiden Bohrungen auf Heliumgehalt, vollständige Gaszusammensetzung und Druck beproben und testen können, um die wirtschaftliche Rentabilität zu bestimmen.

Über Desert Mountain Energy

Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada).

Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher African Queen Mines Ltd.. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.

