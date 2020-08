Desert Mountain Energy verstärkt sein Managementteam



Übergang von der Exploration zur Heliumerschließung und -produktion

Vancouver (British Columbia), 10. August 2020 – Desert Mountain Energy Corp. (TSX-V: DME, OTC: DMEHF, Frankfurt: QM01) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Don Mosher die Position als Vice-President of Capital Markets sowie als Director des Unternehmens angenommen hat. Er ersetzt im Board Ben Catalano, der nach zwölf Jahren im Dienst des Unternehmens als Director zurückgetreten ist, um andere persönliche Herausforderungen zu suchen. Darüber hinaus hat Jenaya Rohlfing eine Position als Director angenommen und damit die zurzeit vakante Stelle im Board besetzt. Wir danken Ben für seine engagierte Arbeit als Director des Unternehmens über viele Jahre und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Don Mosher kann in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Geschäftsentwicklung, Management und Marketing eine Erfahrung von 35 Jahren vorweisen. Er war in Boards und Management-Teams zahlreicher börsennotierter Unternehmen tätig und beriet Unternehmen in den Bereichen Marketing, Finanzierung sowie Unternehmensstrategien.

Er verfügt über eine umfassende Erfahrung in der Rohstoffbranche, zumal er für eine Reihe von Junior-Ressourcenunternehmen aus dem gesamten Mineralspektrum sowie aus der Öl- und Gasbranche tätig war. Zuletzt fungierte Herr Mosher als Director und Vice-President of Capital Markets von Hempco Foods and Fibers (Hempco), wo er maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt war, die zur kürzlich abgeschlossenen Fusion zwischen Hempco und Aurora Cannabis führten. Die Erfahrung von Herrn Mosher in den Bereichen Kapitalmärkte und Finanzen wird dem Unternehmen zusätzliche Führungsqualitäten in diesem strategischen Bereich bescheren, während das Unternehmen seine Entwicklungs- und potenziellen Produktionspläne vorantreibt.

Jenaya Rohlfing ist eine Erdöltechnikerin, die in den vergangenen 13 Jahren in verschiedenen Managementpositionen bei ConocoPhillips außergewöhnliche technische, Führungs- und Organisationsfähigkeiten in allen Facetten des Öl- und Gasbohrbetriebs unter Beweis gestellt hat. Sie arbeitete an verschiedenen Standorten in Nordamerika, einschließlich der Bakken (Alaska) und der Rocky Mountains, und war als Drilling Engineering Supervisor in the Bakken, Global Wells Planning Coordinator und zurzeit als Drilling Engineering Supervisor für das Programm von ConocoPhillips in Kuparuk (Alaska) tätig.

Ihre Führungsqualitäten führten zu Leistungsverbesserungen bei der Entwicklung und Anwendung neuer Bohrverfahren, was zu einer Verringerung der Bohrzeit und zu Kosteneinsparungen von bis zu 45 Prozent führte, während sie gleichzeitig das Umweltprogramm für Gesundheitssicherheit (Health Safety Environment Program) leitete und sich für eine Kultur der Sicherheit ohne Zwischenfälle (Zero Incident Safety Culture) einsetzt.

Ebenso wie Dr. Jim Cronoble hat auch Frau Rohlfing ihr B.S.-Diplom in Erdöltechnik (Petroleum Engineering) an der University of Oklahoma in Norman (Oklahoma) erworben. Sie ist Mitglied der Society of Petroleum Engineers und fungiert zurzeit als Treasurer und Director der renommierten American Association of Drilling Engineers, (National Board).

Mit der Aufnahme dieser hochqualifizierten Fachkräfte in unser Managementteam sowie der bereits zuvor gemeldeten Aufnahme von Dr. Jim Cronoble, der die Position des Vice-President of Exploration angenommen und Irwin Olian nach dessen kürzlichen Rücktritt im Board ersetzt hat, ist das Unternehmen nun in der Lage, von der Exploration zur Heliumerschließung und -produktion überzugehen.

Die Qualifikationen von Herrn Cronoble, seine Erfahrung in den Bereichen Exploration und Produktion sowie die technischen und beratenden Fähigkeiten von Frau Rohlfing bieten dem Unternehmen zusätzliche Perspektiven, um das Unternehmen an die vorderste Front der Heliumproduktion zu bringen. Frau Rohlfing ist die Tochter von Chairman Robert Rohlfing und wohnt in Alaska.

Über Desert Mountain Energy

Das Unternehmen ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Helium-, Öl- und Gaskonzessionen im Südwesten der USA beschäftigt. Bis zum 5. September 2018 besaß das Unternehmen auch das von ihm entwickelte Yellowjacket-Goldprojekt in Atlin (British Columbia). Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver (Kanada).

Das Unternehmen wurde am 30. April 2008 gemäß den Gesetzen der Provinz British Columbia eingetragen und hieß früher African Queen Mines Ltd.. Im Rahmen einer Ausgliederungstransaktion in Zusammenhang mit der Übernahme von Pan African Mining Corp. durch Asia Thai Mining Co. Ltd. erhielt es zunächst bestimmte Aktiva im Süden Afrikas.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON

DESERT MOUNTAIN ENERGY CORP.

“Robert Rohlfing”

Robert Rohlfing

Chairman & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Robert Rohlfing, President and CEO

E-mail: robert@desertmountainenergy.com –

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt der Informationen dieser Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit derselben. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!