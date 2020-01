DeskCenter ist jetzt Deskcenter

Das Leipziger IT-Unternehmen DeskCenter Solutions AG hat den Jahreswechsel genutzt und seine Corporate Identity (CI) verändert. Neue Farben, ein neues Logo sowie die neue Unternehmenswebsite sorgen für frischen Wind und einen modernen Auftritt. Der ebenfalls neue starke Slogan ist eine positive Kampfansage an immer komplexer werdende IT-Infrastrukturen und steht für die überzeugenden Produkte und Dienstleistungen des Softwarehauses.

Ein Rebranding ist eine große Herausforderung. Dennoch hat sich das Softwareunternehmen Deskcenter 2019 an die Modernisierung ihrer Marke gesetzt, um frischer, dynamischer und vor allem zeitgemäßer aufzutreten. In einem mehrstufigen Prozess der Markenbildung kam dann heraus: Deskcenter steht für Innovation, Intuition, Hilfsbereitschaft, Praxistauglichkeit und Kontrolle. All dies liefert den Kunden von Deskcenter die immer notwendiger werdende Kontrolle über ihre IT-Infrastrukturen. Vor allem im Zeitalter der Digitalisierung sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Authentizität wichtiger denn je, weshalb Deskcenter genau dort ansetzt. Das Leipziger Unternehmen sieht sich als menschlicher Partner für technologische Herausforderungen und steht seinen Kunden als technischer Fachexperte mit seinem ganzheitlichen Lösungsansatz jederzeit beratend zur Seite.

?Wir stehen für eine Welt, in der die IT dem Menschen dient und unsere Kunden ihre Arbeit sicher sowie produktiv meistern können.? Christoph Harvey, CEO Deskcenter AG

Auch der neue Slogan ?Rule IT? spiegelt diese technischen Aspekte wider und versinnbildlicht die gezielte Beherrschung der Informationstechnologie in einer digitalen Welt. Das neue Logo reiht sich ebenso in die neue CI von Deskcenter ein, indem es die IT in einer neuen, optimierten Ordnung, kurz vor dem Idealzustand, symbolisiert. Gleichzeitig steht es für den modularen Aufbau der Deskcenter IT-Management-Lösung und das ?D? in Deskcenter. Mit diesen neuen Elementen inklusive der neuen Farben Petrol und Gelb will der Anbieter für IT-Lösungen neue Wege beschreiten und mit ihrer ganzheitlichen IT-Management-Suite Insellösungen ablösen sowie eine benutzerfreundliche IT-Umgebung ermöglichen.

Die Deskcenter AG ist ein Softwarehaus mit Hauptsitz in Leipzig und Anbieter für vollumfängliche IT-Management Lösungen.

Zum Portfolio gehören IT-Asset-Management, Softwaremanagement, IT Security und Vulnerability Management, Lizenzmanagement, Mobile-Device-Management und IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Anwendung ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage kosteneffizient, ressourcenoptimiert und sicher zu arbeiten. Das Deskcenter-Team begleitet jeden Kunden als partnerschaftliche Experten bei der Lösung ihrer Herausforderungen und unterstützten so die digitale Transformation im Unternehmen.

Über 1.500 namhafte Kunden vertrauen auf die Lösungen des 2007 gegründeten Unternehmens, darunter die Klinikengruppe AGAPLESION, engelbert strauss, die Mondi Group, HEITEC, die AOK Gesundheitskasse, Sonax, das Unfallkrankenhaus Berlin, Volkswagen sowie das Landratsamt Augsburg. Die Kunden von Deskcenter schätzen insbesondere die Innovationskraft, den effektiven Support sowie die aktive Einbindung bei der Weiterentwicklung der Suite. Für eine optimale Betreuung der Kunden ist das Unternehmen weltweit durch ein leistungsfähiges Partnernetzwerk vertreten. Systemhäuser und Systemintegratoren, die innovative Managed Services anbieten, profitieren von einem attraktiven Partnerprogramm.

www.deskcenter.com