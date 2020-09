Deutsch, Lesen lernen 3 – Mit leichten Texten Deutsch lernen

Die Buchreihe der in Wien ansässigen Sprachtrainerin legt den Fokus auf die Verbesserung der Lesekompetenz. Dabei richtet sich Sabine Wiesmayer in erster Linie an Anfänger, die das deutsche Sprachniveau A1 erreichen wollen. Ergänzt werden die Lesetexte über alltägliche Begebenheiten mit Audio-Dateien und Übungen zu den Themen Grammatik, Satzbau und Vokabular.

Sabine Wiesmayer, Jahrgang 1966, ist seit ihrer Jugend Sprachtrainerin mit Leib und Seele. Während und nach ihrem Studium an der Universität Wien war sie lange Jahre für unterschiedliche Institute und Vereine tätig. An ihrer Tätigkeit reizt sie insbesondere der bunte Kulturaustausch, der ihre Menschenkenntnis sowie ihr Einfühlungsvermögen in zahlreichen Unterrichtsstunden gestärkt hat.

Die Autorin hat bereits afghanischen Kriegskindern, tschetschenischen Frauen im Flüchtlingslager, FirmenchefInnen mit internationalen Karrieren sowie MigrantInnen den Weg in die deutschen Sprache geebnet. Zudem veranstaltet sie eigene Sprachkurse unter dem Namen “Das Sympathische Sprachtraining”.

Grammatik, Satzbau und Vokabular lesen, verstehen und behalten.

“Deutsch, Lesen lernen 3” von Sabine Wiesmayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07356-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de