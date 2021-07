Deutsch, Lesen lernen 6 – Anregende Erstlesetexte für Erwachsene

In der ersten Geschichten in dem neusten Band aus der Reihe voller Erstlesetexte für erwachsene Lernende der deutschen Sprache lernen die Leser Armin kennen. Armin denkt am Anfang nicht wirklich an seine Zukunft. Er verdient in einem Job Geld, weil er sich damit Dinge kaufen kann. Er spart nichts und besucht wegen seinem Job und anderen Dingen auch die Uni immer seltener. Am Ende bricht er das Studium ab, doch dann beginnen auch seine Probleme. Wie kann er weiterhin gut Geld verdienen, ohne dabei unglücklich zu sein und sich zu Tode zu arbeiten? Er hat dann im Alter von bereits 55 Jahren eine Idee, die eventuell auch die Leser inspirieren könnte. In den weiteren Geschichten lernen die Leser andere Charaktere mit anderen Problemen kennen und erfahren, wie diese Menschen am Ende trotz allen Herausforderungen eine Lösung gefunden haben.

Die Leser werden sich mit den Charakteren in der 32 Seiten langen Sammlung „Deutsch, Lesen lernen 6“ von Sabine Wiesmayer identifizieren können, was dabei hilft, Interesse am Text und Lesen des Texts zu entwickeln. Die Texte sind einfach gestaltet und Sätze nie länger als eine Zeile, um das Lesen zu vereinfachen. Die Autorin ist eine glückliche Deutschlehrerin aus Österreich schreibt leichte Lesetexte für Erwachsene. Via tredition können die Leser auch die anderen Bände aus der Reihe bestellen (Band 1 hat die ISBN 978-3-347-06114-9 und steckt voller inspirierender Geschichten).

„Deutsch, Lesen lernen 6" von Sabine Wiesmayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13599-4 zu bestellen.

