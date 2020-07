Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit wählt Prof. Dr. Christian Spatscheck erneut in den Vorstand

Prof. Dr. Christian Spatscheck von der Fakultät Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Bremen wurde im Juli 2020 erneut als Beisitzer in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) gewählt. Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde die Mitgliederversammlung der DGSA 2020 online abgehalten. Dabei wurden alle Mitglieder des bisherigen achtköpfigen Vorstands erneut in ihrem Amt bestätigt.

Die Mitglieder votierten für Prof. Dr. Michaela Köttig, Frankfurt University of Applied Sciences, und Prof. Dr. Barbara Thiessen, Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, als Vorsitzende der Fachgesellschaft. Zudem wurden in den Vorstand Prof. Dr. Stefan Borrmann, Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, als Schriftführer sowie Dipl.-Päd. Wolfgang Antes, Jugendstiftung Baden-Württemberg, als Schatzmeister gewählt. Beisitzerinnen und Beisitzer sind Prof. Dr. Sonja Kubisch, Technische Hochschule Köln, Prof. Dr. Dieter Röh, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Prof. Dr. Christian Spatscheck, Hochschule Bremen (rechts im Bild), und Prof. Dr. Claudia Steckelberg, Hochschule Neubrandenburg.

Die DGSA wurde 1989 gegründet und zählt zurzeit gut 850 Mitglieder. Sie versteht sich als die Fachgesellschaft für die Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit. Neben dem Fachdiskurs innerhalb der fünf Sektionen und elf Fachgruppen gehören dazu auch die Veröffentlichung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie curriculare Weiterentwicklungen und die Förderung des wissenschaftlichen und professionellen Nachwuchses. Ebenso begreift die DGSA es als ihre Aufgabe, sich mit fachlichen Beiträgen aktiv in gesellschaftspolitische Debatten einzubringen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Die Gesellschaft ist dabei offen für das Zusammenwirken mit anderen Gremien und Fachvereinigungen, die ein Interesse an der Sozialen Arbeit haben.

Prof. Dr. Christian Spatscheck lehrt und forscht an der Hochschule Bremen in der Fakultät 3 zu Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit in den Bachelor- und Master-Studiengängen für Soziale Arbeit.

