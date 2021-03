Deutsche Unternehmen in der Cloud – die aktuelle Situation

Einer der größten Wachstumstreiber in der IT- Branche ist Cloud-Computing

Für Unternehmen bietet es zahlreiche Vorteile. Sie können brachliegendes Potenzial aktivieren und schaffen die Basis für ihre Zukunftsfähigkeit. Trotz geringer Kapitalbindung erhalten sie eine hochflexible Infrastruktur, welche an aktuelle Anforderungen angepasst werden kann. Die Installation und Wartung ihrer IT-Systeme werden an Spezialisten übertragen. Das schafft Freiräume. Der ortsunabhängige Zugriff auf die eigenen Daten ist jederzeit gewährleistet. Neue Geschäftsmodelle werden möglich. So können aus Zukunftsthemen reale Chancen werden.

Deutsche Unternehmen geben sich reserviert

Wenn es um die Nutzung von Cloud-Lösungen geht, ist, je nach Branche und Unternehmensgröße, immer noch Zurückhaltung zu verzeichnen. ?10% setzten überhaupt keine Cloud- ein und ca. 30% arbeiten noch On-Premises bzw. nutzt die Cloud nur gelegentlich.

Vorbehalte gegen die Migration in die Cloud

Die Liste der Vorbehalte gegen Cloud-Lösungen wird angeführt von Sicherheitsbedenken, gefolgt von der Angst vor zu hohen Kosten und der Abhängigkeit von einem Cloud-Anbieter. Die Sicherheitsbedenken beziehen sich vor allem auf Cloud-Providerausfall, Datenverlust/-diebstahl, mangelhaften Datenschutz und Verlust der Datenkontrolle.

Cloud-Projekte in den Branchen?

Infrastruktur aus der Cloud verwenden mehr als 90 % der befragten Telekommunikationsunternehmen. Der Bankensektor, der Handel und die Industrie sind ebenfalls in der Spitzengruppe der Branchen. Am Ende rangieren der Dienstleistungssektor und die Öffentlichen Verwaltungen. Hier bevorzugen die Hälfte der Befragten vorwiegend das On-Premises-Modell, die Installation der Software in der eigenen IT-Umgebung des Lizenznehmers. 52% der mittelgroßen Unternehmen (250 bis 999 Mitarbeiter) setzen aktuell auf die Cloud, während nur ca. ein Drittel der Großunternehmen (ab 5.000 Mitarbeiter) Cloud-Projekte vorantreiben.

Argumente für den Einsatz

Die Cloud bietet Unternehmen viele Vorteile trotz dieser Vorbehalte, wie zum Beispiel:

Steigerung der IT-Sicherheit

Reduzierung der Ausgaben für IT-Komponenten

Schnellere Bereitstellung von Lösungen/Funktionen

Standardisierung der IT-Infrastruktur

Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur

Der COVID-19-Effekt

Seit dem Beginn der Pandemie setzen ein Großteil der deutschen Unternehmen Home-Office und mobiles Arbeiten um. Folglich gingen mehr als 50% der befragten deutschen Unternehmen Cloud-Migrationsprojekte beschleunigt an und optimieren ihre Infrastruktur mit dem Ziel Workloads in die Cloud zu verlagern. 14% der befragten deutschen Unternehmen gaben an, dass sich ihre Cloud-Projekte verlangsamen. Bei einem Drittel der Unternehmen ist davon auszugehen, dass diese bereits vor der Pandemie einen zukunftsorientierten, nachhaltigen Plan zur Migration umsetzten, da die Pandemie keinen Einfluss auf Ihre Cloud-Strategie hat.

Die aktuelle Situation

Der Großteil der deutschen Unternehmen verwendet Cloud-Lösungen und erzielt so reale Wettbewerbsvorteile, wie beispielsweise:

Beschleunigte Entwicklung und Bereitstellung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

Einsparung von Wartungsprozessen

Effiziente Konfiguration von IT-Infrastruktur

Es fällt Unternehmen aber oft schwer die Sicherheit in der Cloud zu gewährleisten. Für Unternehmen, die den Gang in die Cloud mit hohen Sicherheitsstandards forcieren wollen sind cloudbasierte Security-Services angeraten, denn mit On-Premises-Security können die hohen Sicherheitsanforderungen der Cloud nicht erreicht werden.

