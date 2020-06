Deutsche Werte Akademie in Seligenstadt gegründet

-Wir wollen für Werte begeistern –

Mit der Gründung der gemeinnützigen Deutschen Werte Akademie wird das hessische Seligenstadt quasi zur ?Stadt der Werte?. Bei ihrem ersten Strategie-Workshop im sauerländischen Bad Fredeburg planten die Gründer in der vergangenen Woche ihre ersten Schritte während des Gründungsjahres.

Gemeinsam mit Geschäftsführer und Mitgesellschafter Sebastian Schmidt wollen die Gesellschafter Frank Sauer, Rainer Dunkel und Dieter Franz als gemeinnütziges Unternehmen den Wertewandel in Deutschland unterstützen und sich für die Lebbarkeit demokratischer Grundwerte einsetzen. ?Wir verstehen uns als Impulsgeber und als Ideenschmiede, die Wertearbeit als Brückenschlag zwischen politischen, zwischenmenschlichen und soziokulturellen Differenzen begreift?, erläutert Geschäftsführer Sebastian Schmidt. ?Wir möchten vor allem junge Menschen dazu ermutigen, mit Wertevielfalt und Wertekonflikten umzugehen. Wenn wir uns gerade anschauen, was gerade um uns herum auf politischer und gesellschaftlicher Ebene passiert, erscheint dieses Thema noch bedeutender als jemals zuvor?, ergänzt er.

Zu den Projekten der Deutschen Werte Akademie gehören neben der Initiierung von wertebasierten und digitalen Bildungsprojekten an Schulen etwa auch die Unterstützung werteorientierter Unternehmen sowie die Schaffung zielgerichteter Plattformen für öffentliche Diskussionen. ?Brücken bauen statt Polaritäten schaffen?, so lautet das Motto der vier Initiatoren, die zutiefst davon überzeugt sind: Werte verbinden ? auch und gerade in Zeiten wie diesen.

?Als gemeinnützige Organisation kooperieren wir sehr gerne mit Unternehmen und Organisationen für gemeinsame Projekte. Jeder, der sich aufrichtig mit Werten auseinandersetzen möchte, findet sich bei uns wieder.?, schließt Gesellschafter Frank Sauer. Zu finden ist die Deutsche Werte Akademie ab sofort online unter:

deutsche-werte-akademiePUNKTde.