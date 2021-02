Deutscher Servicepreis 2021

Kundenorientierung ist auch in Deutschland kein Fremdwort. Trotz der großen Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft coronabedingt stellen musste, bieten die Unternehmen insgesamt einen guten Service. Das zeigt eine umfassende Jahresauswertung von 54 Studien und Kundenbefragungen des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Der Nachrichtensender ntv und das DISQ zeichnen heute die Gewinner mit dem renommierten Deutschen Servicepreis aus (Sendehinweis: ntv Ratgeber ? Test, Donnerstag, 25.02.2021, 18:35 Uhr).

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: ?Der Service bewegt sich hierzulande auf einem guten Niveau. Dass gegenüber 2019 sogar noch eine leichte Verbesserung eingetreten ist, muss vor dem Hintergrund des schwierigen Umfeldes hervorgehoben werden. Natürlich gibt es in vielen Unternehmen noch Verbesserungspotenzial; die beste Performance lieferten die Gewinner des Deutsche Servicepreises.?

Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: ?Der von ntv mitinitiierte Deutsche Servicepreis zeichnet jene Unternehmen aus, die sich im letzten Jahr ? aller Widrigkeiten zum Trotz ? mit guten Serviceleistungen profiliert haben. Dies liefert allen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wichtige Orientierungshilfe.?

Im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen wurden anhand von rund 12.000 verdeckten Testkontakten und fast 90.000 Kundenmeinungen insgesamt gut 1.700 Unternehmen untersucht. Die Auszeichnung wird in 27 Kategorien vergeben, etwa in den Bereichen Gesundheit, Versicherung und Finanzen, Energie, Reise und Touristik oder Bildung. Unter den Gewinnern des Deutschen Servicepreises finden sich auch Unternehmen, die in ihrer Branche in puncto Service schon langjährig Maßstäbe setzen und bereits mehrfach zu den Preisträgern zählten. Spitzenreiter sind der Immobilienfinanzierer Interhyp und der Versicherer Münchener Verein mit acht Auszeichnungen. Die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse sicherte sich in den letzten Jahren sieben Awards. Häufige Mehrfachgewinner sind auch der Energieversorger Knauber und die Budgethotelkette Motel One (sechsmal) sowie Acer, CosmosDirekt und Samsung mit jeweils fünf Auszeichnungen.

Meldung/Pressefoto frei zur Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.