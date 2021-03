Deutschlands Lieblinge 2021: BILD-Siegel für ehotel?

Nur wenn Kunden vollkommen überzeugt sind, empfehlen sie ein Unternehmen auch an Freunde und Kollegen weiter. Welche Unternehmen in der Kundengunst ganz weit oben stehen, hat Deutschlands größte Tageszeitung BILD in Zusammenarbeit mit dem Analyseinstitut ServiceValue auch in diesem Jahr mit Hilfe einer Studie herausgefunden. In der Branche der Hotelbuchungsportale überzeugt ehotel? mit sehr hoher Kundenzufriedenheit und kann so an den Vorjahreserfolg anknüpfen.

In einer deutschlandweiten Umfrage wurden dieses Mal knapp eine halbe Million Verbraucherurteile eingeholt und gut 1.900 Hersteller, Händler und Dienstleister aus 163 Branchen verglichen. Eine fünfstufige Zufriedenheitsskala machte dabei die Gesamtzufriedenheit der Kunden messbar. „Kundenzufriedenheit ist für uns die Basis unserer Arbeit“, erklärt Fritz Zerweck, CEO von ehotel?, „deswegen setzen wir neben Innovationen und modernen Technologien auf Service, Fairness und Transparenz.“ Die Studie bestätigt: Das geradlinige Unternehmenskonzept geht auf und ehotel? zählt zu Deutschlands Lieblingen 2021. Die Ergebnisse der Studie sind jetzt auf der Webseite von ServiceValue veröffentlicht.