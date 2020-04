DevOps Kubernetes Camp im Mai 2020 im Online-Format

Das Intensiv-Training für Kubernetes mit Erkan Yanar bietet während vier Workshoptagen einen praktischen und klar verständlichen Einstieg in die Open-Source-Technologie Kubernetes sowie einen Überblick von Knative: All das praxisnah, ortsunabhängig, flexibel und günstiger!Das Besondere: Fachkundiges Wissen und die kompetente Betreuung von unserem Trainer können Teilnehmer*innen einfach zu sich nach Hause holen!Der Trainer, Erkan Yanar, der als freiberuflicher Consultant mit den Schwerpunkten MySQL, Containervirtualisierung, DevOps und OpenStack tätig ist, führt die Teilnehmenden während des Seminars in Container-Technologie ein, informiert über Einsatzgebiete und zeigt konkrete Orchestrierungslösungen auf. Im diesem DevOps Camp wird zunächst der Aufbau von Kubernetes erklärt, wobei der Fokus auf der praktischen Verwendung sowie dem Ausrollen von Containern in und mit Kubernetes liegt. Alle Teilnehmer*innen erhalten Zugriff auf einen eigenen Kubernetescluster mit mindestens 3 Knoten. Neben Grundlagen und einer tiefen Einführung lernen sie auch zu verstehen, dass Kubernetes nicht nur als Orchestrierer, sondern als Rechenzentrum zu betrachten ist.

Das Programm des Trainings beinhaltet drei praxisbezogene Tage rundum Kubernetes sowie den eintägigen Workshop zum Thema Knative. Die praxisnahe Vermittlung der Inhalte wird unter anderem durch das Kennenlernen der Rollout/Deployment-Techniken ausgehändigt. Zudem erhalten die Teilnehmenden einen Überblick von den drei Komponenten von Knative. Dabei wird das Verständnis dafür, für welchen Workload/Nutzer Knative sinnvoll sei, angezielt.

Das DevOps Kubernetes Camp Remote bringt mehrere Vorteile mit sich. Teilnehmer*innen können u.a. bis zu 350 im Vergleich zum Präsenztermin sparen und das ortsunabhängige Lernen mit dem erfahrenen DevOps-Experten in gewohnter Umgebung genießen. Zudem bieten die Breakout-Räume und Whiteboards während des Online-Trainings eine einfache Möglichkeit für intensive Gruppenarbeit sowie für ein virtuelles Get-together für entspanntes Networking und Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus erhalten Teilnehmer*innen ein Entwickler Akademie Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme bescheinigt und die Seminarmaterialien in elektronischer Form.

Und das Beste: Bis zum 23. April können alle Interessenten von den Remote- und Frühbucherpreisen noch kräftig profitieren.

Diese Termine sind bereits buchbar:

23. ? 26. Juni 2020 | Remote

6. ? 9. Juli 2020 | München

18. ? 21. August 2020 | Düsseldorf

8. ? 11. September 2020 | München

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessenten unter https://devops-training.de