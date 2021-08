Devoteam M Cloud Germany erhält die Zertifizierung Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization

München, 13. Juli 2021 – Devoteam M Cloud, seit mehr als zwei Jahrzehnten ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, gibt die Zertifizierung Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization bekannt. Dabei handelt es sich um eine Spezialisierung, die nur an Microsoft-Partner vergeben wird, die umfangreiches Wissen, weitreichende Erfahrung und nachweisliche Erfolge bei der Migration, Transformation und Modernisierung von Web-Applikationen in der Azure-Cloud vorweisen können.

Einige der Fachgebiete, die durch diese Spezialisierung abgedeckt werden, sind die Migration und Bereitstellung der Workloads von Produktionswebanwendungen, die Anwendung von DevOps-Praktiken und die Verwaltung von Anwendungsdiensten in der Azure-Cloud. Zusätzlich unterstützt Devoteam M Cloud seine Kunden dabei, den Wandel in ihren Organisationen erfolgreich voranzutreiben und umzusetzen. Durch ein tiefes Verständnis der technischen und menschlichen Herausforderungen, die mit dem Wandel einhergehen, sorgt Devoteam M Cloud nicht nur für eine erfolgreiche Einführung neuer Technologien, sondern auch für ein generelles Umdenken in Richtung Digitalisierung.

„Die Akzeptanz durch die Endbenutzer ist der Schlüssel zum Erfolg aller Digitalisierungsstrategien“, erklärt Svenja Bischoff, Devoteam Country Manager M Cloud. „Unsere Kunden wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die nachweislich über fundierte Kenntnisse in der Modernisierung und Überführung von Anwendungen in die Cloud verfügen. Die Auszeichnung mit der Microsoft Advanced Specialization unterstreicht unsere umfassenden Fähigkeiten und Erfahrungen, einen optimalen ROI mit neuen und Cloud-basierten Technologien zu erzielen.“

„Mit unserem Innovation Factory-Vorgehen sowie unseren Creative Tech Studios helfen wir unseren Kunden, ihre Organisation für eine digitale Zukunft voller kreativer Möglichkeiten umzugestalten“, ergänzt Simon Dresely, Director Digital Business & Products bei Devoteam M Cloud. „Durch die Kombination von Strategie, Design, Methoden und Plattformen begleiten wir diese auf ihrem Weg zu nachhaltigem Geschäftserfolg und unterstützen sie bei der Einführung digitaler Technologien und Produkte, um ihre Agilität zu steigern.“

„Die „Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization“ ist ein Nachweis der Kompetenz und Erfahrung unserer Partner bei der Migration, Transformation und Modernisierung von Web-Applikationen in Microsoft Azure. Devoteam M Cloud erfüllt diese strengen Voraussetzungen und zeigt ihren Kunden so einmal mehr hohe Standards und Verlässlichkeit“, erklärt Andre Kiehne, General Manager Partner Business bei Microsoft Deutschland.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Angeboten von Devoteam M Cloud erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens. Hier erfahren sich auch mehr zu den weiteren Partnerschaften und Auszeichnungen des Unternehmens.

Creative tech for Better Change