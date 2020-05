DFC virtual-Premiere gelungen

Mit mehr als 70 Ausstellern und 1.300 Besuchern feierte der DIGITAL FUTUREcongress vom 26. bis 28.05.2020 ein erfolgreiches Debut als erste Online-Kongressmesse zum Thema Digitalisierung für den Mittelstand. Geschäftsführer und Entscheider aus KMU konnten sich beim DIGITAL FUTUREcongress virtual zu den neuesten digitalen Trends und Produkten informieren und beraten lassen. Mit einer ansprechenden professionellen Moderation aus den Bluechip Studios in Frankfurt waren mehr als 50 spannende Vorträge und Keynotes sowie rund 20 Workshops auf Sendung.

Software-Anbieter und IT-Dienstleister aus unterschiedlichen Bereichen der Digitalisierung präsentierten sich während der 3-Tages-Veranstaltung auf ihren virtuellen Messeständen in fünf Themenhallen. In Konferenzen und Workshops waren zeitgleich im Durchschnitt 350 Teilnehmer dabei. Das Web-Publikum konnte SpeakerInnen und Unternehmen für Fragen in Live-Chats erreichen. Besucher hatten die Möglichkeit, interaktiv mit den Firmen in Kontakt zu treten, um Informationen, Hinweise und Handlungsvorschläge zu erhalten.

Veranstalter Michael Mattis sagt: ?Wir sind sehr zufrieden mit dieser Premiere. In der momentan schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Situation freuen wir uns ganz besonders mit unserem weiterentwickelten Veranstaltungsformat einen konstruktiven Beitrag leisten zu können für die Digitalisierung in den Unternehmen und zur Lösungsfindung für die anstehenden Aufgaben.?

Am gestrigen Donnerstag, dem 28. Mai 2020, ging der DFC virtual zu Ende. Aufgrund der großen Nachfrage ermöglicht der Ausrichter allerdings noch über das Wochenende die Messehallen bis Pfingstsonntag um 22:00 Uhr online zu erreichen und alle Vorträge im Stream anzusehen. Die Live Chat Funktionen an den virtuellen Unternehmensständen sind dann bereits deaktiviert – Interessentenanfragen können jedoch über deren Kontaktformulare erfolgen.

Interessierte, die beim DFC virtual nicht dabei waren, können die Kongressmesse noch die nächsten Tage zum Preis von 4,99 EUR mit einem Post-Event-Ticket hier besuchen: https://www.digital-futurecongress.de/index.php/de/virtuell

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Kreisgeschäftsstelle des BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft regional und überregional mehr als 1.000 Kunden mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört die dikomm sowie die größte Anwender-Kongressmesse in NRW und Hessen, der DIGITAL FUTUREcongress, der am 17.09.2020 erstmals auch in München stattfinden wird.