dhpg begrüßt 17 neue Auszubildende

17 Auszubildende beginnen in diesen Tagen ihre Ausbildung bei der dhpg, vorrangig zum Steuerfachangestellten (m/w/d). Damit bietet die dhpg, eines der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, aktuell insgesamt über 50 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz. Für Jugendliche, die im August 2020 ihre Ausbildung bei der dhpg aufnehmen, ist garantiert, dass sie diese bei der dhpg abschließen und in der Regel auch im Anschluss an die Ausbildung übernommen werden. Damit hält die dhpg an ihrem Ausbildungsversprechen fest.

?Das Coronavirus hat zahlreiche Unsicherheiten mit sich gebracht, die viele Unternehmen mit einer besonderen Wucht zu spüren bekommen. Umso wichtiger ist es, jungen Menschen, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, Orientierung, Sicherheit und Vertrauen in ihre Zukunft zu bieten?, so Prof. Dr. Norbert Neu, Sprecher der Gesamtleitung der dhpg.

Zwei Ausbildungsstellen zum Steuerfachangestellten (m/w/d), eine davon mit Option auf ein duales Studium, sind noch vakant. ?Wer Interesse an Mathematik und gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch mitbringt, kann sich gerne bewerben. Wir freuen uns, wenn wir beide Stellen für dieses Ausbildungsjahr noch besetzen können?, so Britta Ahlers, Leiterin Personal. Ob Abitur, Abschluss der Höheren Handelsschule oder eine Neuorientierung, weil der gewählte Studiengang nicht recht passt: Für Interessenten gibt es die Möglichkeit, sich jetzt noch auf einen der freien Ausbildungsplätze zu bewerben.

Weitere Informationen zu den offenen Ausbildungsstellen für 2020 und für das kommende Jahr können hier nachgelesen werden.

