dhpg berät civitec bei der Fusion mit der regio iT zum größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW

Die dhpg hat den civitec Zweckverband Kommunale

Informationsverarbeitung (“civitec”) bei der Fusion mit der regio iT

gesellschaft für informationstechnologie mbH (“regio iT”) beraten. Mit Wirkung

zum 1. Januar 2020 hat der civitec den Geschäftsbetrieb im Rahmen eines

Asset-Deals auf die regio iT übertragen und im Gegenzug weitere Anteile an der

regio iT erworben. Das Team der dhpg begleitete den civitec bei der Due

Diligence und der Bewertung der beteiligten Unternehmen sowie bei den

Vertragsverhandlungen in rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.

Seit mehr als 45 Jahre ist der civitec mit Sitz in Siegburg kompetenter Partner

für öffentliche Auftraggeber in allen Fragen der Informationsverarbeitung. Nach

der Fusion beschäftigt die neue regio iT am Unternehmenssitz in Aachen, in den

Niederlassungen Siegburg und Gütersloh sowie vier weiteren Geschäftsstellen rund

630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als nun größter kommunale IT-Dienstleister

in Nordrhein-Westfalen bietet regio iT öffentlichen Auftraggebern strategische

und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und Full-Service.

civitec wird seit vielen Jahren von der dhpg in den Bereichen Recht,

Wirtschaftsprüfung und Steuern betreut.

dhpg hat die Geschäftsführung des civitec mit folgendem Team beraten:

Prof. Dr. Andreas Blum, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Partner (Tax und

Financial, federführend)

Björn Pauli, Wirtschaftsprüfer, Partner (Financial, Bewertung, Financial Due

Diligence)

Dirk Roßmann, Steuerberater, Partner (Tax, Tax Due Diligence)

Stefanie Jobs, Rechtsanwältin (Legal)

Über dhpg:

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Beratungsunternehmen in

Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,

Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert

hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elf

Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil des

Nexia-Netzwerks, das mit über 32.000 Mitarbeitern in 120 Ländern und einem

Umsatzvolumen von 4 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der internationalen

Beratungs-Netzwerke zählt.

