dhpg ernennt neue Partner

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft dhpg startet mit acht neuen

Partnern bzw. Geschäftsführern ins neue Jahr. Dies sind Achim Schäfer und

Andreas Giorgini (Köln), Sven Mandt und Peter Winnen (Bonn), Thomas Bernhardt,

Sascha Erger und Dr. Christian Lenz (Gummersbach) sowie Hagen Müller (Berlin).

“Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres Partnerkreises mit der wir

dieses Mal ganz besonders unsere fachliche Expertise in der Wirtschaftsprüfung

stärken. In ihren Funktionen werden die neuen Partner gemeinsam mit uns daran

arbeiten, die dhpg als Marke und somit unsere Position im Wettbewerb weiter

voranzutreiben”, so Professor Dr. Norbert Neu, Sprecher der Gesamtleitung der

dhpg. “Einige von ihnen sind bereits seit vielen Jahren bei uns. Somit ist deren

Ernennung nicht zuletzt ein Beweis für die guten Karriereperspektiven, die unser

Haus bietet.”

Die Profile der neuen Partner im Einzelnen:

– Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Achim Schäfer hat sich

zum Jahreswechsel mit seiner Kanzlei der dhpg angeschlossen.

Zuvor war der in der Schweiz zugelassene Revisionsexperte bei

verschiedenen Big4-Gesellschaften und bei Rödl & Partner

beschäftigt. Seine Schwerpunkte sind die Konzern- und

Jahresabschlussprüfung sowie das Risk und Compliance Management.

– Andreas Giorgini, ebenfalls Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

kehrte nach einer Anstellung bei einer der Big4-Gesellschaften

2017 zur dhpg zurück. Seine Schwerpunkte liegen neben Jahres-

und Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS in der laufenden

steuerlichen Beratung von Kapital- und Personengesellschaften.

– Mit Sven Mandt ernennt die dhpg einen Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater zum Partner, der 2016 nach einer mehrjährigen

Tätigkeit bei einer der Big4-Gesellschaften zur dhpg

zurückkehrte. Seine Themenfelder sind die steuerliche Beratung

von Kapital- und Personengesellschaften, die Erstellung von

Jahres- und Konzernabschlüssen sowie die Beratung bei komplexen

Rechnungslegungssachverhalten.

– Peter Winnen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist seit mehr

als zehn Jahren bei der dhpg und erarbeitete sich eine große

Akzeptanz bei den Mandanten, wenn es um die Prüfung von Einzel-

und Konzernabschlüssen sowie um steuerliche und

rechnungslegungsnahe Fragestellungen geht.

– Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Thomas Bernhardt

wechselte im letzten Jahr von einer Big4-Gesellschaft zur dhpg.

Mit ihm gewann die dhpg einen Branchenexperten in der Prüfung

und Beratung von Versicherungen. Einem Branchenschwerpunkt, dem

er seit seinem Studium treu blieb.

– Sascha Erger, ebenfalls Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hat

in den letzten Jahren eine Vielzahl von internationalen

Unternehmen darin unterstützt, ihren Weg durch die deutschen

Deklarationspflichten zu finden und dafür einen eigenen Bereich

bei der dhpg mit aufgebaut. Nach Stationen bei einer größeren

mittelständischen sowie einer Big4-Gesellschaft wechselte er

2012 zur dhpg.

– Mit der Ernennung von Dr. Christian Lenz zum Partner honoriert

die dhpg seine Leistung im Aufbau des Geschäftsfeldes

Datenschutz und IT-Recht bei der dhpg. Dr. Lenz ist

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht sowie zertifizierter

Datenschutzbeauftragter (TÜV) und seit 2012 bei der dhpg.

– Hagen Müller kam 2019 zur dhpg. Als Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater beschäftigt er sich ganz besonders mit dem Einsatz

digitaler Prüfungs- und Analysemethoden innerhalb der Abschlussprüfung.

Zuvor war er Niederlassungsleiter bei einer großen, mittelständischen

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Berlin.

Über dhpg:

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und

Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und

Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit

mehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche.

Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 32.000 Mitarbeitern in 120

Ländern und einem Umsatzvolumen von 4 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der

internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.

