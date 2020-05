dhpg Webinar?Arbeitsrecht rund um den Urlaub?

Trotz der Corona-Krise ist die Urlaubszeit da. Was als schönste Zeit des Jahres gilt, führt in Unternehmen ab und an zum Konflikt. Was darf der Arbeitgeber, wenn es um das Thema Urlaub geht? Welche Rechte hat der Arbeitnehmer? Gibt es Besonderheiten im Falle von Kurzarbeit zum Thema Urlaub zu beachten? Was ist bei einer Urlaubserstattung zu beachten und können Urlaubsansprüche eigentlich verfallen?

Am Dienstag, den 9. Juni 2020, lädt das Prüfungs- und Beratungsunternehmen dhpg um 10.00 Uhr zu einem dhpg Webinar zum Thema Urlaub von Arbeitnehmern ein. Da das Arbeitsrecht regelmäßigen Änderungen unterliegt, bietet die dhpg Ihnen in diesem Webinar ein kurzes Update ? vor allem auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung zum Urlaubsrecht sowie den Besonderheiten rund um das Coronavirus und der Kurzarbeit. Wir möchten Ihnen eine Übersicht und eine Checkliste an die Hand geben, damit Sie gut auf die Urlaubszeit vorbereitet sind. Gerne gehen wir anschließend auf individuelle Fragen zum Thema ein. Vertreter interessierter Unternehmen und Medien können sich für die Informationsveranstaltung anmelden. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier. Das dhpg Webinar ist kostenfrei.

Alexandra Hecht ist Rechtsanwältin bei der dhpg. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht betreut mittelständische Unternehmen in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ihre Tätigkeit umfasst u.a. die arbeitsrechtliche Vertragsgestaltung und das Sozialversicherungsrecht. Regelmäßig informiert sie Unternehmen über aktuelle Rechtsreformen.

