dhpg Webinar?Coronavirus und das Arbeitsrecht?

Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und auch die deutsche Wirtschaft ist durch viel Besorgnis und Unsicherheit geprägt. Arbeitsrechtliche Fragen nach der Gehaltszahlung bei einer Infektion oder der Anordnung von Homeoffice kommen damit auf die Betriebe zu.

Am Mittwoch, den 18. März 2020, lädt das Prüfungs- und Beratungsunternehmen dhpg um 10.00 Uhr zu einem dhpg Webinar zum Thema ein. Wir möchten Ihnen eine Übersicht und eine Checkliste an die Hand geben, damit Sie für den Fall der Fälle vorbereitet sind. Gerne gehen wir anschließend auf individuelle Fragen zum Thema ein. Vertreter interessierter Unternehmen und Medien können sich für die Informationsveranstaltung anmelden. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier. Das dhpg Webinar ist kostenfrei.

Alexandra Hecht ist Rechtsanwältin bei der dhpg. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht betreut mittelständische Unternehmen in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ihre Tätigkeit umfasst u.a. die arbeitsrechtliche Vertragsgestaltung und das Sozialversicherungsrecht. Regelmäßig informiert sie Unternehmen über aktuelle Rechtsreformen.

