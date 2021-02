DIAMOS AG ernennt Uwe-Michael Hennemann zum neuen Managing Director Sales

Im Rahmen der weiteren strategischen Neuausrichtung der Vertriebsaktivitäten und Intensivierung der Kundenbindung, erweitert die DIAMOS AG ihre Führungsspitze und ernennt Uwe-Michael Hennemann zum neuen Managing Director Sales.

Uwe-Michael Hennemann bekleidet seit dem 15. Februar 2021 die neue Funktion des Managing Director Sales bei der DIAMOS AG. Wilhelm Velten, CEO der DIAMOS AG, erklärt: ?Herr Hennemann, der der DIAMOS bereits seit langem verbunden ist, ist verantwortlich für den Vertrieb des gesamten DIAMOS-Produktportfolios und die Neuausrichtung der Vertriebsaktivitäten sowie die Maßnahmenentwicklung zur Stärkung des Vertriebs und der Bindung unserer Kunden. Herr Hennemann wird die Bereiche Sales und Change Services & Account Management verantworten?.

Einen Großteil seiner rund 30-jährigen Expertise in der Finanzbranche brachte Uwe-Michael Hennemann in leitenden Management-Funktionen des Commerzbank-Konzerns ein. Zuletzt als Bereichsleiter des Asset-Managers Commerz Real. Zur Diamos AG wechselte er 2019 mit dem Auftrag, das strategische Projekt IXFIN der Unternehmensgruppe erfolgreich am Markt zu positionieren. Hierzu Hennemann: ?Ich bin 2019 bei der DIAMOS angetreten, um etwas zu bewirken. Mit IXFIN konnten wir einen ersten, erfolgreichen Meilenstein setzen?. In Folge wurde ihm nun als Managing Director Sales die Gesamtverantwortung für die Bereiche Sales und Change Services & Account Management der DIAMOS AG übertragen. ?Jetzt freue ich mich auf die neue, spannende Herausforderung? ? so Hennemann abschließend.

Seit 1984 ist DIAMOS einer der führenden deutschen Anbieter von Standardsoftware und Services für die Investmentbranche. Das DIAMOS Produktportfolio basiert auf einer modernen, zukunftssicheren Plattform und bietet flexibel auf- und ausbaufähige Systeme, die ? je nach Bedarf ? als integrierte Lösungen oder als einzelne Module einsetzbar sind. DIAMOS Lösungen ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Fonds, alternativen Investmentprodukten, Anlagekonten und Beteiligungen und unterstützen eine weitreichende Prozessautomatisierung entlang der Wertschöpfungskette im Investment Management. Das Portfolio beinhaltet Produkte für die Fondsbuchhaltung, Investment Compliance, Transaktions- und Ordermanagement, Reconciliation, Gebührenverwaltung, Provisionsmanagement sowie Transfer Agency. Ergänzend stellt DIAMOS umfangreiche Beratungs- und Support-Services zur Verfügung. Sämtliche Produkte können als Software as a Service (SaaS) bzw. Application Service Providing (ASP) Lösungen über das ISAE 3402 Typ 2 zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum bereitgestellt werden. Führende Fondsplattformen, Kapitalverwaltungsgesellschaften / Fondsleitungen / Management Companies, Verwahrstellen, Banken und andere Finanzdienstleister setzen auf DIAMOS Produkte und Services. DIAMOS ist mit Hauptsitz und Niederlassung in Deutschland sowie mit Tochtergesellschaften in Luxemburg und in der Schweiz vertreten.

