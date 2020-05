DIAMOS veröffentlicht das Release 1.28 der Fondsverwaltungslösung DIAMOS-F

Der Fokus des aktuellen Releases liegt nach wie vor auf den vielseitigen Erweiterungen und Optimierungen bestehender Prozesse. Dies umfasst, unter anderem, die Bereiche Stammdaten, Reconciliation, Gebühren und Reporting.

?Mit dem neuen Release 1.28 freuen wir uns, unsere Fondsbuchhaltungssoftware im neuen Corporate Design vorzustellen. Dies umfasst die modernisierte Darstellung mithilfe eines neuen Schriftbildes, sowie die Einbindung des überarbeiteten Logos und einige weitere Optimierungen? berichtet Ralf Gutensohn, Leiter Produktmanagement F bei der DIAMOS AG.

Ein in den zurückliegenden Jahren immer stärker in das Bewusstsein von Menschen und Unternehmen gelangtes Thema bildet die Nachhaltigkeit bzw. das nachhaltige Agieren. Auch die Investmentbranche beschäftigt sich hiermit. Daher bietet DIAMOS-F zukünftig die Möglichkeit ein sogenanntes ESG-(Nachhaltigkeits)-Rating mit Kriterien nach europäischen Maßstäben abzubilden. Hierfür wurden umfassende Erweiterungen der Assetstammdaten wie auch im Reporting durchgeführt.

Das Reconciliation-Tool, hierbei insbesondere der Bestandsabgleich, hat zahlreiche Weiterentwicklungen erfahren. Neben der Möglichkeit diesen mehrmals täglich mit aktualisierten Datenbeständen zu wiederholen, wurde die Berücksichtigung von bereits einseitig gebuchten Umsätzen ergänzt.

Kosten gelten gemeinhin als ?Performance-Killer? und werden daher von Anlegern, sei es privat oder institutionell, kritisch betrachtet. Ein prozentualer Höchstsatz wird daher von Seiten der aufsichtsrechtlichen Behörden immer wieder in Aussicht gestellt. Einen solchen Höchstsatz berücksichtigt das DIAMOS-F System im Zuge der korrekten und fairen Gebührenberechnung.

?Auch in turbulenten und mitunter belastenden Zeiten steht die DIAMOS AG ihren Partnern und Kunden zuverlässig und kompetent zur Seite.?, betont Domingo Santos Marañón, Managing Director Produktmanagement bei der DIAMOS AG, und fügt hinzu ?auch zukünftig werden wir mit und für unsere Kunden die Produkte des Hauses DIAMOS kontinuierlich weiterentwickeln ?.

DIAMOS

Seit 1984 ist DIAMOS einer der führenden deutschen Anbieter von Standardsoftware und Services für die Investmentbranche. Das DIAMOS Produktportfolio basiert auf einer modernen, zukunftssicheren Plattform und bietet flexibel auf- und ausbaufähige Systeme, die ? je nach Bedarf ? als integrierte Lösungen oder als einzelne Module einsetzbar sind. DIAMOS Lösungen ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Fonds, alternativen Investmentprodukten, Anlagekonten und Beteiligungen und unterstützen eine weitreichende Prozessautomatisierung entlang der Wertschöpfungskette im Investment Management. Das Portfolio beinhaltet Produkte für die Fondsbuchhaltung, Investment Compliance, Transaktions- und Ordermanagement, Reconciliation, Gebührenverwaltung, Provisionsmanagement sowie Transfer Agency. Ergänzend stellt DIAMOS umfangreiche Beratungs- und Support-Services zur Verfügung. Sämtliche Produkte können als Software as a Service (SaaS) bzw. Application Service Providing (ASP) Lösungen über das ISAE 3402 Typ 2 zertifizierte DIAMOS Rechenzentrum bereitgestellt werden. Führende Fondsplattformen, Kapitalverwaltungsgesellschaften / Fondsleitungen / Management Companies, Verwahrstellen, Banken und andere Finanzdienstleister setzen auf DIAMOS Produkte und Services. DIAMOS ist mit Hauptsitz und Niederlassung in Deutschland sowie mit Tochtergesellschaften in Luxemburg und in der Schweiz vertreten.

