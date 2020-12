Die 2. Auflage als Hybrid-Trainingsevent: JavaScript, Angular, React, HTML & CSS, 22. – 25. März 2021

Vom 22. ? 25. März 2021 präsentiert sich das 4-in-1-Weiterbildungspaket bereits zum zweiten Mal in einer Hybrid-Edition. Das Trainingsevent setzt sich aus dem Fundamentals Day für Einsteiger*innen und drei weiterführenden Trainingstagen für fortgeschrittene Entwickler*innen & Softwarearchitekten*innen, welche einen tiefgehenden Einblick in die Möglichkeiten von JavaScript, Angular, React, HTML und CSS erhalten möchten sowie sich über neueste Entwicklungen auf dem Laufenden halten wollen, zusammen.Hierbei gibt es die Auswahl aus 42 topaktuellen Workshops von 25 (inter-)nationalen Trainer*innen, die live oder virtuell lehren, wie man JavaScript- und HTML-basierte Anwendungen optimal planen und realisieren kann, welche Stärken und Schwächen die verschiedenen Technologien haben oder wie man bei der Wahl einer geeigneten Architektur vorgehen sollten.Bekannte und auch neue Gesichter der Branche, wie Peter Kröner (Webtechnologie-Erklärbär), Manfred Steyer (Softwarearchitekt.at), Sebastian Springer (MaibornWolff), Christian Liebel (Thinktecture AG), Elmar Burke (MessageBird), Gregor Biswanger (Microsoft MVP, Intel Black Belt und Intel Software Innovator), Tobias Struckmeier & Hannah Ebert (adesso SE) oder Martina Kraus (Freelancer) behandeln in den Workshops spannende Themen wie:Node.js, JavaScript Profiling und Debugging, Hacking the JuiceshopAngular Testing; Robuste Design Systems mit Storybook und Angular: vom Konzept zur lebendigen Anwendung, Cypress – Advanced Testing Patterns, Angular-Apps mit der Ivy Engine (Deep-dive), Angular meets Project Fugu: Produktivitäts-PWAs auf DesktopniveauCSS-Architektur aufbauen mit SASS und BEM; Progressive Web Apps für EinsteigerWie baue ich eine React-Web-App, Redux & GraphQL

Die Hybrid-Edition macht es Ihnen leicht. Sie haben die Wahl zwischen einer Online- und Vor-Ort-Teilnahme. Entweder lernen Teilnehmende Trainer und Trainerinnen persönlich im 4-Sterne-Hotel Holiday Inn in München Unterhaching kennen oder eben virtuell zum digitalen Get-together und während der Questions-Rooms. Einfach online zuschalten und mithilfe unserer Online-Konferenzplattform wann und wo gewünscht, live dazu kommen.

Frühbucher- & Kollegenrabatt gibt es noch bis zum 21. Januar: Hier können bis zu 300 pro Ticket inkl. Kollegenrabatt (ab 3 Anmeldungen) gespart werden!

Das komplette Hybrid-Programm und alle Infos gibt es hier: https://javascript-days.de

Zur Entwickler Akademie:

Die Entwickler Akademie versorgt IT-Professionals mit ihren Trainingsevents und Camps mit aktuellem Know-how. Die Qualität der Trainings steht an erster Stelle. Die Entwickler Akademie arbeitet mit den wichtigsten Experten und Vordenker der verschiedenen Communities – alle sind bekannt als Top-Speaker auf großen Konferenzen, als Autoren*innen von Fachbüchern und Beiträgen in unseren Magazinen. Der größte Teil der Trainings der Entwickler Akademie besteht aus Hands-on-Übungen, Best Practices und Livedemos.