Die 3 wichtigsten Social Media Trends 2021 / Von welchen Plattformen Unternehmen in Zukunft profitieren (FOTO)

Die Corona-Krise hat das Konsumerverhalten in ganz Europa nachhaltig verändert – gerade auch in Deutschland. Online-Shoppen statt Citybummel ist plötzlich selbst hierzulande in, Filmestreaming statt Kino, Sporttraining und Kochkurs im Netz statt live, kurzweilige Unterhaltung in Form von Fotos und Kurzvideos – die Menschen nutzen die vielfältigen Möglichkeiten im Internet viel häufiger und gezielter. Aus diesem Grund verlagern immer mehr Unternehmen einen Großteil ihres Marketings ins Netz. Dazu Eric Kaiser von We like Social Media (https://welikesocialmedia.de/) aus Berlin über die 3 wichtigsten Social Media Trends 2021, von denen Unternehmen profitieren können.

Auf den sozialen Plattformen tummeln sich die Kunden

In der Bahn sich die Zeit mit inspirierenden Instagram-Bildern vertreiben. Am Abend geniale Rezepte von Youtube nachkochen oder Life Hacks von TikTok ausprobieren. Wer an beruflichem Networking interessiert ist, erstellt ein Profil auf Xing und LinkedIn. Auch zum Shoppen gehen europaweit die Menschen aller Altersklassen immer öfter ins Netz. Rund 90 Prozent der über 25-Jährigen informieren sich auf den Social Media Plattformen über News und Produkte. Im Januar 2020 belief sich die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von sozialen Netzwerken weltweit auf rund 3,8 Milliarden , so https://de.statista.com/statist ik/daten/studie/739881/umfrage/monatlich-aktive-social-media-nutzer-weltweit/ .

Unternehmen bauen immer mehr auf Social Media Marketing

Dies Zahlen lassen Unternehmer marketingstrategisch umdenken. Laut einer Befragung des Deutschen Marketingverbandes (DMV) verlegen Unternehmen ihre Werbebudgets fast nur noch in digitale Maßnahmen wie in Social Media.

Bei der Budgetierung des Werbe-Etats stellen sich Marketer in der heutigen Zeit drei elementare Fragen:

– Social Media Trends 2021: Welche sozialen Plattformen sind besonders profitabel für das Unternehmen? – Welche werden zukünftig am meisten von welcher Zielgruppe frequentiert? – Welche Plattformen sollten unbedingt in die Marketing-Strategie integriert werden, welche sind eher bedeutungslos?

Eric Kaiser: “Social Media Marketing ist in Verbindung mit der richtigen Content Strategie bei einem guten Marketing Mix unabdingbar. Wer als Unternehmer jetzt nicht mit auf den Zug springt und die Social Media Trends 2021 kennt, wird den Anschluss in Sachen Konkurrenzfähigkeit verlieren.”

Top 3 der Social Media Trends 2021

Social Media-Experte Eric Kaiser kann auf langjährige Erfahrungswerte zurückgreifen. Seine Prognosen für die Social Media Trends 2021 sind:

TikTok: Im Januar 2019 nutzten 4,1 Millionen Menschen in Deutschland TikTok, im November waren es bereits 5,5 Millionen Nutzer im Monat. Damit gehört die Plattform zu den sozialen Netzwerken, die am schnellsten gewachsen sind und weiter rasant wachsen. Was diese Plattform so interessant für die Nutzer macht, sind kurze Handyvideos. Unternehmen, die eine junge Zielgruppe ansprechen wollen, sollten auf TikTok mitmischen.

Instagram steht mit 15 Millionen Nutzern im Monat in Deutschland noch deutlich vor TikTok. Die Tendenz zwar etwas abnehmend, aber dennoch stark bleibend. Wichtig beim Social Media Marketing: Für gute Fotos hat Instagram das bessere Netzwerk. Zielgruppe sind junge Nutzer – 60 % sind unter 25 Jahren, 35 % unter 18.

LinkedIN und Xing: Beide Plattformen wachsen kontinuierlich. Xing hat rund 17 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz, LinkedIN insgesamt 610 Millionen Mitglieder weltweit, davon 13 Millionen im deutschsprachigen Raum. Sie sind weitaus mehr als nur eine berufliche Jobsuche-Plattform. Hier treffen sich Arbeitnehmer aller Positionen und Arbeitgeber, kleine regionale Betriebe und große, weltweit agierende Unternehmen. Berufliche Kontakte werden aufgebaut und Informationen ausgetauscht. Eine ideale Plattform für das Social Media Marketing im Bereich B2B.

Weiterhin bedeutend bleibt das weltweit größte Videoportal Youtube. Mit monatlich etwa zwei Milliarden aktiven Usern ist es eine interessante Plattform für alle Unternehmen. Hier können sie über unterschiedliche Werbeformate oder über einen eigenen Kanal Tutorials, Produktinformationen, Videos etc. einstellen, um neue Kunden zu gewinnen. Wer auch emotionales Storytelling beherrscht, wird auf Youtube erfolgreich sein.

