Die Aktienanalyse im BB ASCON Webinar: Wettbewerbsvorteile für Kapitalanleger

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH richtet eine neue Webinarreihe für Kapitalanleger aus. Unternehmen und Privatanleger erhalten aus erster Hand grundlegende Regelkenntnisse über maßgeschneiderte Aktienanalysen. Insbesondere stellt BB ASCON Geschäftsprozesse in den Vordergrund, die sich über transparente Zusammenhänge und aktuelle Informationen definieren. Die BB ASCON Webinarreihe ist für Deutschland, Schweiz und Österreich verfügbar und ab sofort freigegeben.

In der Aktienanalyse benötigen Kapitalanleger einen Partner, der Ihnen hilft, analytische Regeln und inhaltliche Zusammenhänge aufzudecken, zu ergründen, marktsynchron zu verstehen als auch reproduzierbar nachzubilden. Mit der neuen BB ASCON Webinarreihe lernen Kapitalanleger auszugsweise auf dieses Wissen zurückzugreifen und profitieren von einer Praxisexpertise, die BB ASCON seit 2008 kontinuierlich mit Berufs- und Börsenhändlern aufbaut und stetig weiterentwickelt.

Zahlreiche Navigationsmöglichkeiten in der Aktienanalyse

Die BB ASCON Unternehmen bieten Aktienanlegern eine neue Sicht auf analytische Navigationsmöglichkeiten an, die sie mittels aktuellen Informationen, Daten, Regeln und zusammenhängenden Clustern aufbauen lernen ? und das über nahezu jede Qualifikationsstufe. In diesem Zusammenhang nehmen die BB ASCON Aktienanalyse Webinare eine hervorgehobene Rolle ein, da sie sich einfach terminieren lassen und für den Kapitalanleger eine valide Basis darstellen, um eigene Kompetenzen zielgerichtet zu testen.

?Besonders in der aktuellen, wirtschaftlich angespannten Lage wird es wichtiger denn je sein, die finanziellen Ressourcen gezielt zu steuern?, schildert Matthias Dürmeier, Technischer Analyst der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH. ?Hier kann die Aktienanalyse, die auf transparenten Prozessen beruht, einen Meilenstein für jeden Aktionär darstellen. In der Folge kann die Wettbewerbsfähigkeit sowie das marktsynchrone Navigieren mehr und mehr Fahrt aufnehmen.??

Mithilfe der neuen Aktienanalyse Webinarreihe erhalten Kapitalanleger Einblicke aus der professionellen BB ASCON Börsenarbeit, sodass sie sich Wettbewerbsvorteile über bewährte Regelwerke erarbeiten können.

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Unternehmenssitz in Heidelberg, unterstützt gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 2008 Kapitalmarktkunden in mehr als 16 Ländern. BB ASCON Kunden können ihre Kapitalmarktgeschäfte mithilfe von Software, Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen auf Marktkonformität, Duplizierbarkeit und Beständigkeit ausrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

BB ASCON Markenschutz

