Die Anerkennungsmedaille der Royal Canadian Mint gewinnt den internationalen Preis für die beste Währungsinitiative als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie

Anerkennungsmedaille brachte fast 750.000 $ für den Breakfast Club of Canada ein

Die Royal Canadian Mint fühlt sich geehrt, dass ihre Anerkennungsmedaille den Sonderpreis der International Association of Currency Affairs (IACA) für die beste Währungsinitiative als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie (andere Organisation) erhalten hat. Die im Juni 2020 herausgebrachte Anerkennungsmedaille war ein von den Mitarbeitern geführtes Projekt, bei dem das Nebenprodukt eines Auftrags zur Herstellung von Umlaufmünzen in eine kunstvolle, bedeutungsvolle und dauerhafte Danksagung an die Mitarbeiter an vorderster Front und die Helden des Alltags verwandelt wurde. Ihre Arbeit und ihr Einsatz haben es den Kanadiern ermöglicht, ihren Lebensalltag während der COVID-19-Pandemie sicher fortzusetzen. Der gesamte Nettoerlös aus dem Verkauf jeder Medaille wurde dem COVID-19-Notfallfonds des Breakfast Club of Canada gespendet. Insgesamt sammelte die Münzanstalt 743.845,88 Dollar, um kanadischen Kindern und ihren Familien im Kampf gegen die Lebensmittelknappheit während der Pandemie zu helfen.

„Die Münzanstalt hat in der Vergangenheit bereits mehrere internationale Auszeichnungen für Innovationen erhalten, aber der Sonderpreis der IACA hat eine ganz besondere Bedeutung für unsere Mitarbeiter, die in einer sehr schwierigen Zeit unserer Geschichte gemeinsam überschüssige Münzmaterialien in positive Impulse für Gemeinden in ganz Kanada verwandelt haben“, erklärte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Diese Anerkennung durch unsere Branchenkollegen und die Reaktion der Kanadier, die uns geholfen haben, so viel für Kinder in Not zu spenden, haben uns dazu inspiriert, noch mehr zu tun, um unseren Mitbürgern zu helfen, die immer noch von der Pandemie betroffen sind. Aufgrund dieses Erfolgs freuen wir uns darauf, noch in diesem Jahr eine neue Medaille ankündigen zu können.“

Auf der einen Seite der Anerkennungsmedaille sind ein Herz und ein Ahornblatt abgebildet, die für den kollektiven Geist der Kanadier stehen. Das Ahornblatt und das Herz symbolisieren, dass sich die Kanadier zusammenschließen, um Menschen in Not zu helfen. Eine komplexe Anordnung von Mikrospiegeln, die das Herz bedecken, erzeugt einen pulsierenden Lichteffekt, der an den starken Herzschlag Kanadas erinnert.

Die zweite Seite steht für den dankbaren Geist unserer Nation. Das Herz in der Mitte der Gruppe symbolisiert, dass die Kanadier zusammenkommen, um unsere unverzichtbaren Arbeitskräfte zu würdigen. Wir würdigen ihren Einsatz und ihre Tapferkeit, und der Mikrotext steht für die dankbaren Stimmen einer ganzen Nation.

Es war das erste Mal, dass die pulsierende Technologie der Münzanstalt auf plattiertes Umlaufmaterial angewendet wurde. Diese Bearbeitung tausender winziger kubischer Mikrospiegel, die das Licht in verschiedenen Winkeln reflektieren, um eine Bewegung zu simulieren, war bisher auf silberne Sammlermünzen beschränkt, die in viel kleineren Mengen hergestellt werden.

Die Herstellung von über 100.000 Medaillen mit diesem Effekt hat bewiesen, dass wir eine lange Lebensdauer der Prägestempel und eine gleichbleibende Qualität der optischen Merkmale bei härteren Umlaufmünzen erreichen können. Die Bimetall-Münzbarren wurden außerdem durch einen neu gestalteten Stanzprozess umgeformt, um eine ordnungsgemäße Galvanisierung und Hochgeschwindigkeitsprägung zu gewährleisten.

All dies wurde in weniger als zwei Monaten entwickelt und umgesetzt.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie wird als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit anerkannt. Sie bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Informationen zu IACA

Die IACA arbeitet Hand in Hand mit dem öffentlichen und privaten Sektor und hat sich zum Ziel gesetzt, einen internationalen Austausch für Konsultationen und Zusammenarbeit in Angelegenheiten zu bieten, die für die Beteiligten am Bargeldzahlungskreislauf von Interesse sind. Die IACA möchte der Branche durch den Nutzen unserer verschiedenen Projekte, Programme und Informationsressourcen etwas zurückzugeben. Zu den Mitgliedern gehören alle Akteure des Bargeldzahlungskreislaufs: Zentralbanken, Währungsausgabestellen, Finanzministerien, staatliche und gewerbliche Druckereien, staatliche und gewerbliche Münzanstalten, Bargeldverwaltungsunternehmen, Lieferanten der Währungsindustrie und Anbieter von Bargeldbearbeitung.

