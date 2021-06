Die Angst vor steigenden Preisen

Ein Teil der deutschen Bundesbürger glaubt optimistisch an den wirtschaftlichen Aufschwung. Denn die dritte Pandemie-Welle konnte gebrochen werden, das Leben normalisiert sich zusehends und mit den Impfungen geht es voran. Daher befindet sich das Vertrauen nun auf einem 21-Jahreshoch. Daneben gibt es aber auch die Bürger, die auf die Inflation schauen und weiter steigende Preise fürchten. An der Tankstelle, beim Ölkauf und auch im Supermarkt sind steigende Preise bereits feststellbar. „Obst und Gemüse bald nur noch für die Reichen?“, konnte man kürzlich lesen.

Inflation steht also auf dem Radar der Bürgerinnen und Bürger, denn Kommentare inländischer und auch ausländischer Zentralbanker lassen das Inflationsgespenst wachsen. Damit gelangt auch das Gold mehr und mehr in den Blickpunkt der Anleger. Im vergangenen Jahr kauften die Deutschen bereits mehr Goldmünzen und -barren als je zuvor in einem Jahr. Auch im laufenden Jahr scheint die Investitionsgeschwindigkeit nicht nachzulassen. So ist das Investitionsinteresse höher als in oder nach der weltweiten Finanzkrise.

Deutsche setzen, das hat die Erfahrung gezeigt, auf Gold als Inflationsschutz. Denn es verliert seinen Wert nicht. Und so die Meinung der meisten Anleger, beim Investieren kommt es darauf an das Vermögen zu schützen. So sprachen sich 50 Prozent der Befragten dafür aus, dass Goldbarren und -münzen eine wichtige Rolle im Portfolio spielen. Ebenso wichtig sollte es sein, die Goldgesellschaften nicht aus den Augen zu verlieren. Denn sie besitzen das wertvolle Gold real in ihren Projekten.

Unter den Goldunternehmen gefallen etwa Fury Gold Mines oder Karora Resources. Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=6-B0r0yrAKI – besitzt bereits mehrere Millionen Unzen Gold in seinen Projekten. Diese liegen in Nunavut, British Columbia und Quebec. Ein weiterer Ausbau der Goldressourcen ist geplant.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=88NcmShHdHQ&t=22s – produziert in Westaustralien in seinen Goldminen Higginsville und Beta Hunt. Ein drittes Projekt ist weit fortgeschritten.

