Die Aufzugtechnik Süd GmbH bekommt das Goldene Telefon für 1000 Aufschaltungen

Die Aufzugtechnik Süd GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Planung, Errichtung von Neuanlagen, in Modernisierungen, im Service sowie in der Instandhaltung und Instandsetzung von Aufzuganlagen. Die Notrufzentrale Behnke GmbH bietet Aufzugsnotruf-Hardware sowie Dienstleistungen rund um den Aufzugnotruf an mit dem Ziel Aufzugerrichter bei der Umsetzung einer selbständigen Aufzugüberwachung zu unterstützen.

Mit dem goldenen Telefon werden alle Partner honoriert, die die ?magische? Zahl von 1000 aktiven Bereitschaftsverträgen zur Überwachung erreichen. Eine langjährige Partnerschaft zahlt sich eben aus. Gute und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie gemeinsames Wachstum sind das Resultat.

Die Notrufzentrale Behnke GmbH mit Sitz im Saarland bietet neben der Aufzugnotruf-Hardware Dienstleistungen rund um die Notruf-Aufschaltung an und wird so insbesondere für kleine und mittelständische Aufzug Errichter zu einem zuverlässigen Partner und Berater für die Umsetzung einer selbständigen Aufzugüberwachung. Je nach Bedarf kann die Überwachung der Aufschaltungen bis zu 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr von der Notrufzentrale übernommen werden. Selbstverständlich betreibt die Notrufzentrale Behnke GmbH auch redundante Notrufleitstände, die bei Ausfall des Hauptleitstands zum Einsatz kommen.