Die Ausgabe 2021 Duales Studium ? Doppelt lernen. Doppelt leben. ist erschienen

Klaus Resch Verag präsentiert den Ratgeber zum dualen StudiumDuales Studium ist das Standardwerk für Schüler, die ein duales Studium als Einstiegsmöglichkeit ins Auge fassen. Durch die Fokussierung auf umfassende redaktionelle Beiträge, ist ?Duales Studium? eine optimale Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die Zielgruppe.Die Verknüpfung von Berufsausbildung und Studium in Deutschland erfreut sich zunehmender Beliebtheit ? und dies sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Schulabgängern.Duales Studium erscheint als Jahresausgabe in einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Es richtet sich an Schulabgänger mit Abitur oder Fachabitur, an deren Eltern und an zuständige Lehrkräfte in Schulen. Für die Leser ist das Buch ? wie alle Publikationen des Klaus Resch Verlages ? kostenlos. Verteilt werden die Bücher an Gymnasien, Fachgymnasien sowie in Arbeitsämtern in ganz Deutschland. Alternativ ist es auch möglich es direkt auf www.abiturienta.de zu bestellen oder als PDF zu downloaden.Aufgeteilt ist das Buch in drei große Bereiche. Das erste Kapitel umfasst die Erklärung des dualen Studiums. Hier findet der Abiturient zum Beispiel die Vor- und Nachteile des dualen Studiums, die verschiedenen Modelle, sowie Erklärungen der Abschlüsse. Ein weiterer Teil bietet die Unterteilung nach Bundesländern. So kann speziell für das Wunschbundesland/ -länder die passende Hochschule gesucht werden. Der dritte Abschnitt umfasst den Bereich der Bewerbung. Dieses Kapitel beinhaltet eine Stärken-Schwäche-Analyse, sowie wichtige Grundlagen zum Bewerbungsprozess. Auch finden Abiturienten jeweils eine Vorlage für Deckblatt, Anschreiben und Lebenslauf. Abgerundet wird die Informationsbroschüre mit nützlichen Links.