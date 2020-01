Die beliebte und große Allgäuer Hochzeitsmesse ” Hochzeitsshow 2020 ” am 19.Januar in der Stadthalle Memmingen

Verliebte Paare treffen sich jedes Jahr bei der ” Hochzeitsshow ” im Allgäu.

Eine der größten und beliebtesten Hochzeitsmessen der Region Schwaben/Allgäu findet am Sonntag, 19.Januar 2020 von 10 bis 17.00 Uhr in der Stadthalle Memmingen statt.

Mit mehr als 20.000 BesucherInnen ist dieses Hochzeitsmesse-Event ein großer

Anziehungspunkt für alle zukünftigen Hochzeitspaare der Region.

Über 35 Aussteller und Hochzeitsexperten geben bei der ” Hochzeitsshow 2020″ wertvolle Tipps und Anregungen zur optimalen Planung eines romantischen und unvergesslichen Hochzeitsfestes.

Ob außergewöhnliche Lo­cations, DJ, Top-Livemusiker, Foto- und Filmspezialisten, Fri­surenstyling, – und Kosmetikberatung, Hochzeitsdeko, Blumenschmuck, Feuerwerk, Einladungskarten,Oldtimer oder die schönsten Hochzeitsringe, auch zum selbst kreieren – bei der ” Hochzeitsshow ” finden zukünftige Brautpaarer alles, was sie zu einem perfekten Fest benötigen.

7 Hochzeitsmoden-Fachgeschäfte zeigen Ihre aktuellen Kollektionen für Die Braut und den Bräutigam.

Um 11.30 und 15.00 Uhr erwartet Sie eine romantische Modeshow mit der aktuellen Hochzeitsmode internationaler Mo­dedesigner ” Live ” auf dem Laufsteg.

Präsentiert von Brautmode Eden und Eckhofer Moden aus Memmingen.

Bei dieser romantischen Hochzeitsmesse im Allgäu gibt es auch wertvolle Preise zu gewinnen !! Jeder Besucher nimmt mit seiner Eintrittskarte an der Verlosung von Warengutscheine im Gesamtwert von über 3000,– ? teil.

Der Hauptreis – ein Hochzeits-Arrangement im Wert von 1000,–? !

Eintritt nur 8,–? ! Inkl. dem aktuellen Braut & Brautigam-Magazin für die ersten 250 Paare im Wert von 5,90 ?

weitere Infos und Ausstellerliste unter

www.hochzeitsevents-allgaeu.de

Intermezzo 23.12.2019