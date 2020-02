Die besten Pressefotos des Jahres 2019 aus Hessen und Thüringen in der Universitätsbibliothek der TU Ilmenau

Vom 2. bis 28. März 2020 zeigt die Universitätsbibliothek Ilmenau preisgekrönte Pressefotos aus Hessen und Thüringen, die beim Wettbewerb ?PresseFoto Hessen-Thüringen? prämiert wurden und das aktuelle Geschehen dokumentieren. An der 13. Auflage des Wettbewerbs hatten 47 hauptberufliche Fotojournalistinnen und -journalisten teilgenommen und fast 500 Fotos in sechs Kategorien eingereicht. Ausrichter des Wettbewerbs sind die Landesverbände Thüringen und Hessen des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV).

?Zu jedem Foto in der Ausstellung gibt es eine Geschichte, die man anhand von Titel und Bildunterschrift erahnen kann. Was wir nicht ahnen, sondern wissen: Alle FotografInnen arbeiten mit journalistischer Leidenschaft ? und das sieht man den Bildern auch an?, beschreibt Heidje Beutel, Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen im DJV, ihre Eindrücke von den Bildern, die ab Montag, 2. März 2020, in der Universitätsbibliothek Ilmenau zu sehen sind.

Das ?Foto des Jahres 2019? stammt von Bodo Schackow, selbstständiger Fotojournalist aus Gera: Sein Bild ?Auswahl? zeigt mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn die drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz auf der Regionalkonferenz in Seebach. Die Jury beeindruckte nicht nur, dass das Foto ein Novum in der Geschichte der CDU dokumentiert. Auch, dass Farbspiel und Gesten das spätere Ergebnis dieses Bewerbungsprozesses vorwegnehmen, war ein Grund dafür, gerade dieses Bild zu küren. Bodo Schackow erhielt dafür den mit 2.000 Euro dotierten Preis ?Foto des Jahres 2019?, der von der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen gestiftet wurde.

Die Ausstellung ist vom 2. März bis zum 28. März montags bis samstags zu den Öffnungszeiten der Bibliothek frei zugänglich.

Medientermin ?PresseFoto Hessen-Thüringen 2019?:

Montag, 2. März 2020, 15 Uhr, Universitätsbibliothek Ilmenau, Langewiesener Str. 37.