Die Besteuerung beim Kauf und Verkauf von Edelmetallen ist je nach Land unterschiedlich

In Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweiz, Italien, Großbritannien, Irland, Spanien oder in Kanada fällt keine Steuer beim Goldkauf an. Verkauft man sein Gold, muss man beispielsweise in Frankreich 11,5 Prozent Steuern zahlen plus einer Kapitalertragssteuer. Unter bestimmten Bedingungen fallen beim Verkauf etwa in Italien oder Großbritannien Steuern an. Nicht so in Deutschland, sobald das Gold länger als 12 Monate gehalten wird. Auch beim Kauf gibt es keine Mehrwertsteuer auf Gold, jedoch gilt dies nicht für Silber. Kauft man Silber, so werden 19 Prozent Steuern fällig, außer bei gängigen Silberanlagemünzen, bei denen die Händler die sogenannte Differenzbesteuerung anwenden können.

In den USA hat nun gerade Ohio als 41. Bundesstaat die Verkaufssteuern auf Gold und Silber zum 1. Juli beendet. Dies erfreut die Anleger und auch die Edelmetallhändler in Ohio, die damit konkurrenzfähiger gegenüber Händlern in den Nachbarstaaten werden. Die Steuern auf den Kauf sind bereits seit 2019 weggefallen. Bisher haben in den USA 40 Staaten einige oder alle Verkaufssteuern abgeschafft. Denn, so die Argumente, dies sei gegenüber Sparern und Anlegern unfair. Silber und Gold werden als Sparformen gehalten. Auch wird der Kauf von Aktien, Anleihen, ETFs oder Währungen auch nicht besteuert.

Die Besteuerung von Edelmetallen wäre auch schädlich für Bürger, die damit ihr Vermögen schützen wollen, etwa vor der Inflation. Noch gibt es in den USA neun Staaten, die die monetären Metalle besteuern, damit ihre Bürger bestrafen ? das sollte nicht sein.

Kein Problem entsteht beim Erwerb von Gold- oder Silberaktien hierzulande. Auch damit kann man sein Vermögen schützen und der Vermögensentwertung ein Schnippchen schlagen.

