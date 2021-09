Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH erhält das TÜV-Zertifikat Klimaneutrales Unternehmen

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH wurde Mitte September 2021 von der TÜV Rheinland Group Carbon Services als klimaneutral verifiziert. Die Zertifizierung bestätigt, dass der Zertifikatsinhaber mit seinen Maßnahmen im Klimaschutz seine geprüften CO2-Emissionen kompensiert hat. Dem Zertifikat liegen die Ermittlungen des Corporate Carbon Footprint durch Berechnung zugrunde.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird bei der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH seit jeher konsequent verfolgt. Für das Unternehmen ist nachhaltiges Wirtschaften ein Prozess, der mit Umdenken beginnt und dank innovativer Technologien und Prozesse in der gesamten Liefer- und Wertscho?pfungskette implementiert wird. Das fängt bei der Auswahl der Rohstoffe an und geht u?ber die ressourcen- und umweltschonende Verarbeitung, die Verwendung von nachhaltigen Materialien bis hin zu einer effizienten Logistik, die auch die Kunden mit einbezieht.

„Ein Unternehmen zu fu?hren bedeutet heute weit mehr, als Gewinn zu erwirtschaften. Die Ressourcen der Erde werden heute mehr denn je genutzt, obwohl viele Rohstoffe nur begrenzt zur Verfu?gung stehen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sind schon la?ngst nicht mehr zu u?bersehen“, so Winfried Schmuck, Geschäftsführer BITO-Lagertechnik. „O?konomisch, o?kologisch und sozial verantwortlich zu handeln ist für BITO nicht nur eine Verpflichtung, sondern bietet große Chancen fu?r uns alle. Es zeigt sich immer wieder, dass eine konsequente Ausrichtung auf mehr Nachhaltigkeit und auf die Verantwortung fu?r Umwelt und Gesellschaft keineswegs im Widerspruch zu Innovations- und Leistungssta?rke, einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verha?ltnis und dem fairen Umgang mit Lieferanten und Kunden steht.“ Winfried Schmuck ergänzt: „Eine nachhaltige Unternehmensfu?hrung bedeutet dabei nicht nur, im Einklang mit der Umwelt zu operieren, sondern auch mit den Menschen, die fu?r und mit BITO arbeiten – um somit gesellschaftliche Verantwortung fu?r eine lebenswerte Zukunft zu u?bernehmen.“

CO2Fußabdruck – TÜV-Zertifikat „Klimaneutrales Unternehmen“

BITO-Lagertechnik achtet bei der Auswahl der Roh- und Hilfsstoffe auf umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Ausgangsstoffe und Verarbeitungsverfahren. Die Produktion erfolgt im Bestreben der Nachhaltigkeit und im Hinblick auf eine ressourcenschonende, energieeffiziente Vorgehensweise, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig Rohstoffe zu sparen. Dabei setzt der Lagertechnikspezialist auch auf die Zusammenarbeit mit Herstellern und Lieferanten, die selbst auf die Einhaltung o?kologischer Standards achten. Zudem wird auf möglichst kurze Transportwege Wert gelegt. Aber nicht nur bei der Produktion und in den Produktionswerken bzw. den angeschlossenen Werksta?tten, sondern auch im Büro setzen sich die Themen Energie- und Rohstoffsparen fort, denn auch Geba?ude und Produkte hinterlassen einen CO2-Fußabdruck. Dank moderner Technik, einer soliden Bausubstanz und einem nachhaltigen Energiekonzept gelingt es BITO auch in dem Bereich, den CO2-Fußabdruck gering zu halten.

Im September 2021 hat BITO-Lagertechnik erstmals die Zertifizierung des TÜV Rheinland „Klimaneutrales Unternehmen“ erhalten. Das Zertifikat bestätigt, dass BITO als Zertifikatsinhaber mit den getroffenen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz seine geprüften CO2-Emissionen kompensiert hat. Dem Zertifikat liegen die Ermittlungen des Corporate Carbon Footprint durch Berechnung zugrunde. Die Zertifizierung ist für ein Jahr gültig und wird jedes Jahr erneut durchgeführt.

Nachhaltige Logistik-Lösungen

BITO-Produkte sind von sich aus schon nachhaltig, da von höchster Qualität und auf Langlebigkeit angelegt. BITO-Regalsysteme, einmal aufgebaut, halten ein Betriebsleben lang, regelmäßigte Regalinspektionen und Wartungsarbeiten gewährleisten zudem Sicherheit und Lebensdauer. Die Regale werden mit einer Pulverbeschichtung veredelt, die im Vergleich zu einer Nasslackierung lo?sungsmittelfrei aufgebracht wird. Pulverbeschichtete Werkstu?cke sind außerdem extrem schlagfest und witterungsbesta?ndig und daher besonders langlebig. Auch bei der Verwendung der Farben achtet BITO darauf, ausschließlich ökölogisch unbedenkliche Farbpigmente zu verwenden, die darüber hinaus bereits bei Niedrigtemperaturen vernetzen. Somit können Emissionen und Energieverbrauch möglichst geringgehalten werden.

Die robusten BITO Mehrwegbehälter aus hochwertigem Kunststoffmaterial lassen sich hundertfach wiederverwenden, sparen Platz und ihre Anwendung vermeidet jede Menge Verpackungsmüll. Jeder einzelne Behälter ersetzt über eine Tonne an Kartonagen. BITO Kunststoffbehälter, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sind gemäß den Bestimmungsrichtlinien und EU-Recht lebensmittelsicher. BITO Behälter mit Stu?lpdeckel und Metallverschlu?ssen dienen dem sicheren Transport von Gefahrgut.

Gut organisiertes Behälter-Recycling

Darüber hinaus führt BITO-Lagertechnik schon seit Jahren ein gut organisiertes Behälter-Recycling in einer eigenen Anlage durch. Hier werden Kunststoffabfälle, Ausschussware und Rücknahmebehälter eingemahlen, um daraus in Kombination mit zertifiziertem „Post-Consumer-Kunststoff“ – sprich wieder aufbereiteten Recyclingkunststoffen aus dem Haushaltsabfall – neue Behälter oder Zubehörteile zu produzieren. Denn neben einer möglichst energieeffizienten Produktion ist es BITO schon lange wichtig, auch ökologische Alternativen zur Kunststoff-Neuware anzubieten. Die Nachfrage danach steigt stetig, so dass die gängigsten Behältergrößen der BITO MB-Behälterserie mittlerweile auch serienmäßig aus Regranulat hergestellt werden. Weitere BITO-Behälterserien folgen in Kürze. Auch andere Alternativen, wie die Produktion von Kleinteilebehältern aus Sonnenblumenkernschalen, ein Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie, hat BITO im Portfolio.

www.bito.com

https://www.bito.com/de-de/nachhaltigkeit/

Was 1845 als kleiner Familienbetrieb und Hersteller für Beschlagartikel aus Metall für die Schmuck- und Lederwarenindustrie begann hat sich zu einem der europäischen Marktführer im Bereich der Lagertechnik und Intralogistik entwickelt: Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH (Meisenheim, D) entwickelt, fertigt und vermarktet als einer der wenigen Komplettanbieter Regal-, Behälter-, Kommissionier- und Transportsysteme für alle Branchen. Von der Abwicklung von Großprojekten bis hin zur Ausstattung eines Büroarchivs mit Artikeln aus dem hauseigenen Katalog versteht sich der international tätige Lagertechnikexperte dabei als langfristiger Begleiter seiner Kunden, der die wechselnden Anforderungen der Anwender in den Mittelpunkt stellt. Das heute weltweit tätige Unternehmen beschäftigt 1.000 Mitarbeiter, davon 780 am Stammsitz in Meisenheim und dem benachbarten Produktionswerk Lauterecken. Aktuell hat das Unternehmen 14 Tochtergesellschaften in nahezu allen europäischen Ländern, in Dubai und den USA und erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von 255 Mio. Euro.

Startup-DNA seit über 175 Jahren

Was macht das traditionsreiche Unternehmen aus? Was ist BITO wichtig? Sicher hat, neben einer von Beginn an vorherrschenden Wertekultur, der Innovationsgedanke und Visionärsgeist das Unternehmen geprägt und über die Jahre getragen. Innovativer Vorreiter in Entwicklung und Technik zu sein, ausnahmslos Produkte von höchster Präzision und Qualität zu produzieren, ein ausgeprägter Servicegedanke und das Anliegen, dem Kunden immer partnerschaftlich zur Seite zu stehen, sind seit Beginn die Leitlinien, nach denen das Unternehmen lebt. Seit über 175 Jahren gelingt es, mit Mut und mit bewährten und neuen Ideen und Konzepten mit dem Markt und seinen Veränderungen Schritt zu halten. BITO ist seit jeher immer im Wandel und sucht aus Tradition permanent nach Chancen und Möglichkeiten, mit denen sich das Unternehmen immer wieder neu erfindet. Diese Stärke soll es auch weiter in die Zukunft tragen.