Die Chance: Durch Ausbildung? aktiv die Zukunft der MICE Branche gestalten

Ausbildung war schon immer ein wichtiges Thema im MICE Portal und in diesem Jahr liegt es Geschäftsführerin Josephine v. Brühl besonders am Herzen.?Seit?17 Jahren?ist sie?schon?ehrenamtliche Prüferin der Ausbildungsberufe Veranstaltungskaufmann/-kauffrau?und?Kaufmann/Kauffrau?für Büro Management bei der IHK.??Es gibt drei Gründe, die dafürsprechen, unser Engagement gerade jetzt besonders zu intensivieren?, so die umsichtige Geschäftsführerin.?

Die aktive Mitgestaltungdes?Veränderungsprozesses?der Berufsbilder.??

Das Einbringen in die zukünftige Entwicklungder?Eventbranche.?

Jugendlicheneine?Chance?geben,?eine umfassende?Ausbildung in einem spannenden Umfeld?zu absolvieren.??

Die Corona Pandemie?katapultiert?die gesamte?Veranstaltungsbranche?mit?einem ordentlichen Rumms?in die Digitalisierung.?Die Vermarktung sowie die Gestaltung von Events?verändert?sich?rasant?und das bedeutet auch, dass sich?die?Berufsbilder?der Veranstaltungskaufleute, der Kaufleute für Büro Management sowie der Mediengestalter?mitverändern.?Die Anforderungen?an?die Gestaltung?virtueller?und?hybrider?Events?sind umfangreich. Ein Eventorganisator muss dafür?über das notwendige technische Know-how verfügen,?digitale Teilnehmermanagementsysteme einrichten?und administrieren sowie?zusätzlich?dafür sorgen, dass die?Event Webseiten?den?Anforderungen?einer ansprechenden Vermarktung genügen.?Somit?liegt die Herausforderung?an die neue Generation der Eventmanager?darin,?Allround?Talente und?begabte Mediengestalter?zu sein.?

MICE Portal begegnet diesen?neuen?Herausforderungen,?indem sie?private?Ausbildungspartner?im dualen Ausbildungsverbund einsetzt.?Eine?einjährige Fachschulausbildung?legt die Basis?für die beiden Praxisblöcke zu je 6 Monaten und?dem weiterführenden Unterricht. Nach drei Jahren?schließt der Auszubildende?mit?einer?IHK Prüfung ab. So?werden die alten Modelle der wöchentlichen Berufsschule abgelöst und der Auszubildende?durch?praxisnahe?Bildung befähigt,?die neuen Herausforderungen?der Zukunft zu meistern.?Gerade in Zeiten, in denen der telefonische Support durch Chats,?Snippets?und Wissensdatenbanken?abgelöst wird, muss sich auch die Ausbildung diesen Herausforderungen?stellen.?Obgleich uns dies natürlich höhere Kosten und weniger?praxisnahe?Unterstützung abverlangt,?wagen wir das Experiment und?investieren in die Ausbildung?der nächsten Generation. Und auch für diese wird sich sicher bald ein Name etablieren.?

Das MICE Portal ermöglicht die einfache Koordination und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten, vom Tagungshotel über die Location und das Rahmenprogramm bis hin zum Teilnehmermanagement. Für Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Software entsprechend der individuellen MICE (MeetingIncentiveCongressEvent) Prozesse maßschneidern zu lassen. Dabei profitieren Kunden und Anbieter von knapp 20 Jahren Erfahrung des Unternehmens.

Zusammen mit den Niederlassungen in Attenkirchen, Berlin, Bonn und Hamm zählt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeiter. Alle mit dem Ziel, mit der eigenen Online Eventmanagement Plattform die Art, wie Veranstaltungen online realisiert werden, zu revolutionieren.