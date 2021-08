Die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei gewinnt den Frost& Sullivan 2021 Global Technology Leadership Award

Kürzlich wurde die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei mit dem Frost & Sullivan 2021 Global Technology Leadership Award für ihre unübertroffene Leistung und modernste Technologie ausgezeichnet. Die Auszeichnung spiegelt die herausragende Innovation der Lösung in den Augen von Frost & Sullivan wider.

Da die digitale Transformation an Fahrt gewinnt, suchen Unternehmen nach Netzwerken für Rechenzentren, die eine höhere Rechenleistung bereitstellen und so ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Dies ist jedoch nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Herkömmliche Netzwerke in Rechenzentren sind anfällig für Paketverluste, wobei eine Paketverlustrate von nur 0,1 % die Rechenleistung um 50 % reduzieren kann. Dies ist ein weit verbreitetes Problem, das die Innovation in Unternehmen behindert.

Darüber hinaus werden herkömmliche, auf Software Defined Networking (SDN) basierende halbautomatische Betriebs- und Wartungsmethoden (O&M) allmählich unpraktisch, da die Rechenzentren von Unternehmen immer schneller skalieren und neue Dienste einführen. Darüber hinaus stellen die zunehmenden Dienstszenarien immer höhere Anforderungen an die Offenheit des Netzes und die Fähigkeiten von Network as a Service (NaaS).

„Um den Datenfluss zu beschleunigen und die Rechenleistung zu verbessern, hat Huawei kontinuierlich in die Forschung zu verlustfreiem Ethernet und autonomen Fahrnetzwerken investiert und viele Erfolge erzielt, darunter vollständig verlustfreies Ethernet, automatisiertes Management über den gesamten Lebenszyklus und NaaS für alle Szenarien. Diese Leistungen werden von der Branche hoch anerkannt“, sagte Leon Wang, Präsident des Bereichs Rechenzentrumsnetzwerke von Huawei. „Es ist eine große Ehre, dass die Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei diese Auszeichnung erhalten hat. Wir werden auch in Zukunft den kundenorientierten Ansatz verfolgen und in technologische Innovationen investieren, um unsere weltweite Führungsposition zu behaupten und mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen.“

Genauer gesagt kann die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei den Datenfluss und die Verarbeitungseffizienz maximieren und die potenzielle Rechenleistung von Rechenzentren dank der folgenden Unterscheidungsmerkmale voll ausschöpfen.

– Vollständig verlustfreies Ethernet: Ethernet ist von Natur aus anfällig für Paketverluste, ein Problem, das seit 40 Jahren besteht. Um dieses Problem zu lösen, hat Huawei einen innovativen iLossless-Algorithmus entwickelt, der eine präzise Geschwindigkeitskontrolle in Echtzeit ermöglicht und nicht mehr von der Erfahrung von Experten abhängig ist. Der Algorithmus stellt sicher, dass es keine Paketverluste im Ethernet gibt und trägt zur Freisetzung von 100 % der Rechenleistung bei.

– Automatisierte Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus: CloudFabric 3.0 von Huawei ermöglicht das branchenweit erste L3-Netzwerk für autonomes Fahren, das auf innovative Weise digitale Zwillinge, Wissensgraphen und Big-Data-Modellierungstechnologien für die Netzwerkverwaltung einsetzt. Zu den daraus resultierenden Vorteilen gehören die Bereitstellung von Diensten innerhalb von Sekunden, die Fehlersuche innerhalb von Minuten und die proaktive Erkennung von 90 % der Netzwerkrisiken.

– NaaS für alle Szenarien: CloudFabric 3.0 von Huawei vereinheitlicht das Netzwerkelementmodell (NE) und bietet über 1000 Arten von Netzwerk-Programmierschnittstellen (APIs), wodurch die Verwaltung von Geräten verschiedener Hersteller und die Koordinierung von Multi-Cloud-Netzwerken zum ersten Mal zentralisiert werden. Dadurch verkürzt sich auch die Bereitstellungsdauer von heterogenen Cross-Cloud-Netzwerken von Monaten auf Tage und die Servicebereitstellung von mehreren Monaten auf nur eine Woche.

Die Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei wurde bereits von mehr als 12.000 Unternehmen in über 140 Ländern und Regionen eingesetzt und hat den Erfolg von Kunden in verschiedenen Sektoren gefördert, insbesondere von Finanzinstituten, Internetdienstanbietern, Cloud Service Providern und Telekommunikationsanbietern. Dieser weltweite Erfolg schafft eine solide Grundlage für die digitale Wirtschaft und die digitale Transformation von Unternehmen.

Weitere Details finden Sie unter https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network-new (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3271298-1&h=1856094614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3271298-1%26h%3D815334322%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fbusiness-needs%252Fenterprise-network%252Fdata-center-network-new%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fbusiness-needs%252Fenterprise-network%252Fdata-center-network-new&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Fsolutions%2Fbusiness-needs%2Fenterprise-network%2Fdata-center-network-new).

