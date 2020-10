Die COTESA GmbH setzt auf die CRM-Lösung von PiSA sales

Die COTESA GmbH ist Hersteller hochwertiger Hochleistungsfaserverbundstrukturen. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 ist das Unternehmen, welches mit vier Werken und Vertretungen auf drei Kontinenten vertreten ist, auf die Entwicklung und Herstellung von Faserverbundbauteilen für die Luftfahrt und Automobilindustrie spezialisiert.

Mit der Einführung der CRM-Lösung verfolgt COTESA klare Ziele. Das Unternehmen möchte seine Vertriebsstrategie noch effektiver und erfolgreicher gestalten, um auch nach der Corona-Krise bestens aufgestellt zu sein. Das COTESA wird künftig von einer digitalen Kundenmanagement-Lösung profitieren, die nicht nur eine strukturierte Verwaltung, Abwicklung, Steuerung und Dokumentation von kundenzentrierten Daten und Prozessen ermöglicht. Durch den Einsatz des PiSA sales CRM soll zusätzlich eine deutliche Transparenzsteigerung über alle Vertriebsphasen hinweg geschaffen werden.

Die Implementierung des Systems ist ein wichtiger Baustein in der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens und ist somit ein wichtiger Zukunftsbaustein in der Informationstechnologie des Mittelständlers. Dabei soll das neue System tief in die bestehende IT-Landschaft integriert werden.

Dank der Standardschnittstellen zum bestehenden Mailsystem sowie dem ERP wird für einen reibungslosen Datenaustausch gesorgt.

Mehr über die COTESA GmbH erfahren Sie hier:?https://www.cotesa.de

Die PiSA sales GmbH zählt zu den führenden deutschen Herstellern hochflexibler und leistungsstarker CRM-Software. Das 1989 gegründete Unternehmen bietet heute als Teil einer starken Gruppe mit über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der leistungsstärksten CRM-Lösungen auf dem europäischen Markt.

Das PiSA sales CRM ist heute weltweit in namhaften Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bau- und Gebäudetechnik, Chemie, B2B-Handel, Dienstleistung und Verlagswesen im Einsatz. Dabei geht der Funktionsumfang der Software weit über den konventioneller CRM-Systeme hinaus und deckt Anforderungen aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service vollständig ab. Für eine hohe Nutzerakzeptanz sorgen eine moderne Desktopvariante des PiSA sales CRM sowie intuitiv bedienbare Apps für iOS-, Android- und Windows-Devices.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pisasales.de