Die Covid-Prophezeiungen- Ein Plädoyer für ein radikales (Um-)Denken zur Überwindung von Komplexitätsvergessen

Für Manfred Pollanz liegt die Ursache der Corona Pandemie in einer fundamentalen Krise des Denkens und des damit einhergehenden unzureichenden Verständnis bezüglich des Phänomens der Komplexität. Schon der französische Philosoph Jean Baudrillard wies Jahrzehnte vor der Corona-Katastrophe auf eine “Pathologie des Denkens” in postmodernen techno-kapitalistischen Gesellschaften hin und warnte eindringlich vor den damit verbundenen Gefahren. Diese Warnung ist jedoch lange Zeit in Vergessenheit geraten und kommt nun durch die Pandemie wieder zum Vorschein. Pollanz zeigt auf, dass die Krise eine dramatische Botschaft bereithält: Dass wir im Umgang mit den anstehenden Mega-Herausforderungen nur mit Hilfe eines radikalen (Um-)Denkens werden bestehen können.

Dr. Manfred Pollanz ist Professor für internationales Management und Rechnungslegung an der HTWG Konstanz. Sein Forschungsschwerpunkt ist das “Neophänomenologische Komplexitäts- und Risikomanagement”. Er beschäftigt sich mit dem denkerischen Umgang mit Risiko und Komplexität, wobei er einen mittleren Weg einschlägt und sich auf eine leidenschaftliche und neuartige Erkenntnisse versprechende Suche nach der “richtigen Vorstellung” begibt. In diesem Zusammenhang erforscht Pollanz den sogenannten Wahrheitsfanatismus, der sich ausschließlich auf Fakten konzentriert und dabei Gefahr läuft, in einen postmodernen Totalitarismus abzugleiten.

“Die Covid-Prophezeihungen” von Manfred Pollanz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06802-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de