Die Datenstrategen heben Sie auf ein neues digitales Niveau!

Mit Hilfe der Serviceportallösungen können die Prozesse von For- und Nonprofitorganisationen umfangreich digitalisiert werden. Der Kunde profitiert dabei von den umfangreichen Erfahrungen Coeln Concepts mit bereits umgesetzten Serviceportale aus diversen Anwendungsgebieten. Die auf der Website präsentierten Serviceportalbeispiele basieren auf den unterschiedlichsten Systemen (TYPO3, WordPress, CAS genesis World, Nextcloud, u.a.). Diese Systeme werden durch Module um weitere Funktionen, wie eine Jobbörse, Ansprechpartnerdatenbank oder die Serviceregistrierung, ergänzt. Durch die Identifikation der Benutzergruppe (B2C, B2B, B2A) und die Zuordnung der betreffenden Personas werden Gestaltung und Inhalte entscheidend beeinflusst.Als Entwickler der Maschinen- und Geräteverwaltung “UnTouch” stellt Coeln Concept zu diesem besonderen Projekt Nutzern Informationen über das Produkt, die Bestandteile und Anwendungsgebiete in einem gesonderten Bereich zur Verfügung.Neu ist auch die Rubrik “Themen und Trends” für die Gebiete Websites, Serviceportale und Werkzeugverwaltung. Dort werden monatlich aktuelle Themen aufgegriffen und Trends bewertet. Das aktuelle Trendthema in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist die Entwicklung von Self-Service-Portalen. Mit der Automatisierung zahlreicher Kundenprozesse bietet sich hier für jede Organisation eine gute Möglichkeit für den Kunden, Interessenten oder das Mitglied ansprechbar zu bleiben.Unter dem Menüpunkt “Lift-Off” wird jeweils beschrieben, wie die Datenstrategen den Kunden bei der Erreichung eines neuen digitalen Niveaus unterstützen. Ein neu in die Website integrierter Live-Chat steht dabei den Besuchern zur Verfügung, um von einem Coeln-Concept-Mitarbeiter in Echtzeit weitere Informationen zu erhalten.