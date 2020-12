Die Deutschen: Ein verfluchtes Volk? – Der Fluch der deutschen (sich wiederholenden) Geschichte

Michael Ghanem ist mit einem weiteren provokativem und informativem Buch, das die Leser zum Nachdenken und Handeln anregen will, zurück. Er stellt dieses Mal die Frage, ob ein Fluch auf dem deutschen Volk liegt, der es immer wieder in die Falle von Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie und Rechtsextremismus treibt. Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich der Autor aus verschiedenen Aspekten heraus. Er sah sich oft mit diesem Thema in seinen Auslandsaufenthalten konfrontiert und hat die Sicht von außen auf das heutige Deutschland in seiner Analyse berücksichtigt. Da ist zunächst die Rolle der deutschen Identität, abgeleitet aus seiner Vergangenheit mit allen Höhen und Tiefen, eingebettet in die europäische Gemeinschaft, aber auch verunsichert durch die aktuellen Probleme der Migration und Integration von benötigten ausländischen Arbeitskräften sowie von Flüchtlingen.

Der deutsche Nationalstaat seit Bismarck und dem preußisch geprägten Kaiserreich hat nach Meinung des Buchs „Die Deutschen: Ein verfluchtes Volk?“ von Michael Ghanem die kulturelle und soziale Vielfalt und Reichtum des deutschen Volkes reduziert. Deutschland hat seit 1870 bis heute zwei Weltkriege verursacht, hat aber auch zweimal die Chance zur Wiederaufnahme in die Staatengemeinschaft erhalten. Das Land müsste mittlerweile stark und selbstbewusst genug sein, um dauerhaft eine demokratische Entwicklung zu nehmen und gegen Angriffe von rechtsradikalen und rassistischen Bevölkerungsgruppen zu verteidigen. Doch Michael Ghanem zeigt in seinem Buch, dass dem leider so nicht ist.

„Die Deutschen: Ein verfluchtes Volk?“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18364-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de