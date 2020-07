Die erfolgreichste Kochshow im Homeshopping wird zu?Wohnen&Genießen?:

?Wohnen & Genießen? mit Christian Giese heißt es ab Sonntag auf 1-2-3.tv. Der bekannte TV Moderator und gelernte Koch präsentiert die erfolgreichste Kochshow im deutschen Homeshopping-Markt im neuen Gewand: clevere Küchenutensilien und ?helferlein, mit denen Kochen zuhause noch mehr Spaß macht. Unter der Überschrift ?Wohnen & Genießen? startet Giese damit eine ganze Reihe spannender Shows: Christian reinigt, Christians Genussreise und Wohnen und Genießen Spezial.

Seit 11 Jahren erfolgreich auf Sendung

Seit mittlerweile über elf Jahren präsentiert der ausgebildete Koch und Moderator Christian Giese bei 1-2-3.tv unter anderem seine eigene Koch-Show und zeigt den Zuschauern, wie mit der richtigen Ausstattung und den richtigen Zutaten selbst komplizierte Gerichte einfach und schnell gelingen. Neben dem Thema Kochen schlägt Gieses Herz für das praktische und schnelle Reinigen des Haushaltes. Mit innovativen Produkten unterstützt er das hochaktuelle, wichtige Thema Hygiene im Haushalt. Vom 2.bis 4. August präsentiert Giese seine neuen Shows unter dem Motto ?Wohnen und Genießen?.

Bei 1-2-3.tv bestimmen die Kunden den Preis

Für Zuschauer bietet jede Sendung Schnäppchengarantie. Denn bei 1-2-3.tv bestimmten die Kunden den Preis. Alle Produkte werden per Rückwärtsauktion verkauft: Das bedeutet, der Preis der angebotenen Produkte fällt so lange, bis der letzte Artikel ausverkauft ist.

Bei Deutschlands größtem Auktions-Sender 1-2-3.tv werden jährlich über 60.000 Artikel aus sechs Sortimentsbereichen versteigert; ?Kochen & Reinigen? sind zwei der beliebtesten Bereiche.

Bei Deutschlands größtem Auktions-Sender bestimmen die Kunden den Preis. Ob im Fernsehen, Internet, mobil oder via Apps: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, jeweils 20 Stunden Live! Seit dem Sendestart im Oktober 2004 haben bereits über 2.000.000 registrierte Kunden großen Shopping-Spaß an der 1-2-3.tv Auktions-Action.

Verbreitung

1-2-3.tv ist in insgesamt mehr als 40 Mio. Haushalten in Deutschland und Österreich empfangbar. Der Sender verbreitet sein Angebot im analogen und digitalen Kabel sowie über den Satelliten ASTRA in SD via Satellit ASTRA 1N (19,2? Ost, Transponder: 1.103, Frequenz: 12460 MHz, Polarisation: horizontal, Symbolrate: MS/s 27,5, FEC ?) und in HD via ASTRA 1KR (19,2? Ost, Transponder: 1.055, Frequenz: 10803 MHz, Polarisation: horizontal, Modulation: DVB-S2, 8PSK, Symbolrate: 22,0 MSymb/s, FEC ?). Zudem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in Deutschland möglich. Im Internet, mobil oder via Apps können 1-2-3.tv Fans ihren Sender täglich auch zwischen 06.00 und 02.00 Uhr per Livestream verfolgen.

Angebot

Jährlich werden in über 65.000 Auktionen Artikel aus sechs Sortimentsbereichen zu atemberaubenden Preisen versteigert. Und wer sicher sein möchte, sein Lieblingsprodukt auf jeden Fall zu erhalten, kann jeden Artikel bereits vor einer Auktion im Internet (www.1-2-3.tv) oder über die Service-Hotline 089 54 22 55 000 bestellen. Eine wachsende Web-Gemeinde bevorzugt inzwischen das direkte Stöbern unter den fast 10.000 ständig wechselnden 1-2-3.tv Web-Angeboten.

Service

Bei allem Schnäppchenfieber und Auktions-Spannung ? in Bezug auf Bestellung, Beratung und Lieferung ist 1-2-3.tv seinen Kunden ein verlässlicher Partner. Sie können auf alle klassischen Standards des deutschen Versandhandels vertrauen: Einmonatiges Widerrufsrecht, 24monatige Gewährleistung und SSL-Verschlüsselung bei allen Online-Transaktionen. Entsprechend zertifizierte TÜV-Saarland und der EHI den kompletten Bestellprozess. Die Kunden wählen entsprechend ihrer Bonität flexibel zwischen den Zahlarten Kauf auf Rechnung, Kreditkarte, Lastschriftverfahren sowie den Internet-Zahlsystemen Sofortüberweisung und PayPal.