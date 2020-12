Die formativ.net Internetagentur wird 20 Jahre alt

Die formativ.net Internetagentur feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 2000 meldete der damalige Informatikstudent Sebastian Mohila ein nebenberufliches Gewerbe für Internetdienstleistungen an, um die ersten Hosting-Kunden mit Domains und Webspace zu versorgen. Dies war die Geburtsstunde der heutigen formativ.net Internetagentur mit Büros in Frankfurt am Main und Karlsruhe. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Die Programmierer und Internetexperten von formativ.net blicken inzwischen auf viele hundert erfolgreich umgesetzte Internetprojekte zurück. Zu ihren Kunden gehören nationale und internationale Unternehmen, Behörden und öffentliche Institutionen.

Das Firmenjubiläum im Jahr 2020 findet Corona-bedingt natürlich nur im Stillen und mit Abstand statt. Die Büroräume sind derzeit oft leer. Man arbeitet im Homeoffice und pflegt den Kontakt zu Kunden und Kollegen über regelmäßige Videokonferenzen. Hierzu wurde kurzerhand auch ein eigener Meeting-Server eingerichtet.

Für die Webentwickler der formativ.net Internetagentur gab es dieses Jahr viel zu tun. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr benötigten Unternehmen und Behörden dringend digitale Lösungen. ?In unserer Branche können wir Projekte zum Glück sehr gut dezentral organisieren?, berichtet hierzu Sebastian Mohila. ?Den notwendigen räumlichen Abstand für unser Team haben wir durch ein konsequentes Umstellen auf Homeoffice sichergestellt. Die Aufträge unserer Kunden konnten wir auch hier zuverlässig und schnell bearbeiten.?

Das Jubiläumsjahr hatten sich die Unternehmer Sebastian Mohila und Holger Rückert, die die formativ.net oHG gemeinschaftlich betreiben, dennoch etwas anders vorgestellt. ?Gerne hätten wir es gebührend in der Agentur gefeiert?, erklärt Holger Rückert. ?Wir blicken aber mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns schon darauf, wenn wieder ein geregelter Büro-Betrieb vor Ort mit allen Kollegen möglich ist.?

formativ.net ist eine Full-Service Agentur für Webdesign, Webentwicklung und Online-Marketing, SEO. Darüber hinaus bietet sie ihren Kunden auch passende technische Lösungen an und kümmert sich unter anderem um die Einrichtung und Wartung von professionellen Webservern, um Update- und Backup-Strategien, das Domain-Management oder maßgeschneiderte Intranet-Lösungen, z.B. auf Basis von Nextcloud.

Das Team von formativ.net ist spezialisiert auf die Umsetzung von anspruchsvollen Internetauftritten, Datenbank- und Webapplikationen, Apps und Online-Portalen. Ein Schwerpunkt der Agentur liegt in der Erstellung von mittleren und größeren Internetauftritten mit den Content Management Systemen Joomla! und WordPress sowie der Erweiterung von Internetseiten um individuelle Datenbank- und Webapplikationen mittels PHP und MySQL.

