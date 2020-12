Die geldpolitischen Anreize der Zentralbanken

Doch weitere geldpolitische Entscheidungen werden nötig sein. Bei der wirtschaftlichen Stimulierung müssen Vorteile und Nachteile abgewogen werden. Dabei war es schon nach der Finanzkrise schwierig die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Der Kauf von Unternehmensschulden und Staatsanleihen könnte noch weiter ausgeweitet werden, mehr Risiken werden entstehen.

Wie ein wirtschaftlicher Aufschwung nach überstandener Pandemie aussehen kann, zeigt China. Dort scheint Corona kein Thema mehr zu sein, dafür ist ein andauernder Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die Industrieproduktion stieg im November um sieben Prozent, im Oktober um 6,9 Prozent an. Einzelhandelsumsätze gingen im November um fünf Prozent nach oben (im Oktober 4,3 Prozent). Und im dritten Quartal konnte China immerhin um 4,9 Prozent wachsen.

In unserem Land herrschen noch Sorgen bezüglich der Entwicklung der wirtschaftlichen Situation, hat uns Corona doch noch voll im Griff. Da fragen sich die Deutschen, deren Ersparnisse wachsen, was tun. Anlage-Experten sehen Anleihen und Bargeld als unattraktiv an, kein Wunder, es fehlen die Zinsen. An Attraktivität nichts verloren hat seit Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden das Gold, das mit Wertbeständigkeit und Wertzuwachs glänzt.

Mit einem Hebel auf den Goldpreis verbunden ist ein Investment in Goldgesellschaften wie etwa Victoria Gold oder Tarachi Gold.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=EHFrmnEPqEY&t=6s – produziert seit diesem Jahr Gold in seiner Eagle Goldmine im Yukon – gelegen in der Dublin Gulch Goldliegenschaft, welche sehr gute Goldgehalte bei Bohrungen hervorbringt.

In Mexiko besitzt Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=JnoIi8dymmw&t=10s – gut 2.560 Hektar Land mit mehreren Konzessionen im Goldgürtel von Mulatos. Sehr gute historische Bohrergebnisse liegen vor. Jüngst wurden 5,05 Gramm Gold je Tonne Gestein über gut 20 Meter entdeckt.

