Die Gewinner der sechsten jährlichen Stevie® Awards für großartige Arbeitgeber wurden bekannt gegeben

Troisdorf, Deutschland – 30. August 2021 – Die Gewinnerinnen und Gewinner der (sechsten jährlichen) Stevie® Awards for Great Employers 2021, eines internationalen Wettbewerbs, wurden heute bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden die weltweit besten Arbeitgeber sowie die Personalfachleute, Teams, Leistungen und personalbezogenen Produkte und Lieferanten gewürdigt, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.

Zu den ausgezeichneten Organisationen zählen auch sechs Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz.

DHL Global Forwarding (Bonn) wurde mit zwei Silber und einem Bronze Award für Leistungen im Bereich Diversität und Eingliederung, Erfolge beim Mitarbeiterengagement und Leistungen in der internen Kommunikation ausgezeichnet.

Raytheon Professional Services GmbH (Rüsselsheim) erhielt einen Gold, einen Silber und einen Bronze Stevie für Leistungen in den Bereichen Kundenschulung, Zertifizierungsprogramme und Technische Ausbildung.

Swiss RE (Zürich) wurde mit einem Gold Award für ihre Leistung im Leistungsmanagement geehrt.

Weitere Gewinnende aus Deutschland und der Schweiz sind Dentsply Sirona (Bensheim), F. Hoffmann-La Roche (Basel) und Personio (München).

Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/HR.

In der kommenden Woche werden die beiden Gewinnenden des Grand („best of show“) Stevie Award bekannt gegeben. Einer geht an die Organisation, die die am höchsten bewertete Nominierung für den Wettbewerb eingereicht hat. Der andere, für die Organisation des Jahres, geht an den Teilnehmenden mit den meisten im Wettbewerb erzielten Punkten.

Die Gewinnenden der Grand, Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards werden am 17. November im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung gefeiert. Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort möglich.

Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 950 Nominierungen von Organisationen aus 29 Ländern bewertet. Die Gewinnerinnen und gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 70 Fachleuten weltweit ermittelt, die als Juroren fungierten. Mit den Stevie Awards for Great Employers werden Leistungen in vielen Bereichen der Arbeitswelt gewürdigt.Die Kategorien umfassen:

Employer of the Year Awards – Arbeitgeber des Jahres

HR Achievement Awards – Leistungen im Bereich Personalwesen

HR Individual Awards – Auszeichnungen für einzelne Personen im Personalwesen

HR Team Categories – Auszeichnungen für die besten HR-Teams

Solution Provider Awards – Auszeichnungen für die besten externen Lösungsanbieter

COVID-19 Response Categories – Kategorien zur Reaktion auf COVID-19

Mehr als 50 neue Produkt- und Dienstleistungskategorien

Die Stevie Award-Platzierungen in den 31 Kategorien für den Arbeitgeber des Jahres wurden durch eine einzigartige Mischung aus den Bewertungen von Fachleuten und den Stimmen der breiten Öffentlichkeit ermittelt. Mehr als 81.000 Stimmen wurden in diesem Jahr von der Öffentlichkeit für ihre Lieblingsarbeitgeber*innen abgegeben.

Die Auszeichnungen werden von den Stevie Awards verliehen, die mehrere der weltweit führenden Wirtschaftspreisprogramme organisieren, darunter die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.

Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und das Stevie Awards for Great Employers Logo finden Sie unter https://stevies-sage.secure-platform.com/a/page/press/photos. Weitere Pressefotos von früheren Gewinnern etc. stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Catrin Beu

Communications Manager