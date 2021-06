Die größten Goldreserven der Welt

Die Zentralbank mit dem meisten Gold ist immer noch die amerikanische Notenbank. Über 8.000 Tonnen Gold liegen dort in den Tresoren, immerhin 79 Prozent der gesamten Reserven der amerikanischen Notenbank. Das meiste Gold hat übrigens der Bundesstaat Texas. Die Zentralbanken weltweit haben im vergangenen Jahr gut 272 Tonnen Gold zugekauft. Im Jahr 2019 waren es noch 668 Tonnen Gold. Doch dann kam Corona und die Zentralbanken verkauften Reserven, um Liquidität zu schaffen. Ende 2020 begannen die Zentralbanken aber wieder mit den Goldkäufen.

2020 haben immerhin zehn Zentralbanken mehr als eine Tonne Gold gekauft, die Nachfrage ist also da. Am meisten hat das zweite Jahr in Folge die Türkei ihre Goldreserven aufgestockt. Gleichzeitig hat die Türkei auch wegen der Corona-Pandemie das meiste Gold verkauft. In der Rangfolge der Länder mit den größten Goldbeständen ist der Internationale Währungsfonds nicht dabei, sonst wäre er auf Platz drei.

So liegt auf dem zweiten Patz Deutschland, gefolgt von Italien und dann Frankreich. Einer der größten Goldkäufer in den letzten Jahren ist Russland und es besitzt die fünftgrößten Goldreserven. China, auf Platz sechs, hält nur 3,3 Prozent seiner Reserven in Form von Gold. Nachdem seit diesem Jahr die Banken in China große Mengen Gold importieren dürfen, macht sich dies bereits bemerkbar. Im April und auch im Mai wurden geschätzte 150 Tonnen Gold nach China verschifft. Die Schweiz, am siebten Platz, besitzt die größten Goldreserven pro Kopf.

Alles in allem, Gold gibt nicht nur den Zentralbanken Sicherheit, sondern sollte auch bei keinem Investment-Portfolio fehlen. Da kommen neben dem physischen Gold aber auch die Anteile an Goldgesellschaften in Betracht, etwa an Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=KiXgsSOxiVw -. Im Yukon besitzt Victoria Gold die Dublin Gulch-Liegenschaft, die aus den Lagerstätten Eagle (produziert bereits) und Olive besteht.

Auch OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=ksz9TG59tQk – produziert Gold und hat die die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Projekte Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Haile Goldmine in den USA im Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.