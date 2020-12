Die größten Uranminen

Gut 22.800 Tonnen Uran hat Kasachstan im vergangenen Jahr hervorgebracht. Rund zwei Drittel der globalen Uranproduktion kommen aus Kasachstan (42 Prozent), Kanada (13 Prozent) und Australien (12 Prozent).

Die weltgrößten Uranminen befinden sich teilweise in anderen Ländern. Laut der World Nuclear Association ist die Cigar Lake Uranmine im nördlichen Saskatchewan die Mine mit der größten Produktion, nämlich fast 7.000 Tonnen Uran im Jahr 2019, mit einem Durchschnittsgehalt von 14,69 Prozent U308. Dies ist der höchste Gehalt an Uran, den es in Uranminen gibt.

In Saskatchewan befindet sich auch beispielsweise IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=AdfwR3jPQF8&list=PLBpDlKjdv3yrkK3cJs5qwI5rEMJluX1nj&index=2&t=5s – mit mehreren Uranprojekten im Athabascabecken. Jüngste Bohrungen brachten durchschnittlich 6,9 Prozent Uran, auf 1,5 Meter sogar 49,3 Prozent Uran hervor.

In Namibia befindet sich die zweitgrößte Uranmine, die Husab-Uranmine, betrieben von Swakop Uranium, einer Partnerschaft zwischen China und Namibia. Sie produzierte im vergangenen Jahr rund 3.400 Tonnen Uran. Dann folgen in punkto Größe die Olympic Dam-Liegenschaft von BHP Billiton in Australien, dann kommen Moinjum und Tortkuduk in Kasachstan. Betreiber sind Orano und Kazatomprom.

Die nächste Uranmine ist die Inkai-Mine, ebenfalls in Kasachstan und betrieben von Kazatomprom. Laut diesem Unternehmen werde aufgrund der Covid-19-Pandemie das erwartete Produktionsniveau für das Jahr 2020 um geschätzte 20 Prozent sinken.

Es existieren also sehr große und auch stark Uran-haltige Liegenschaften auf der Welt. Ein Plus sind auch Uranminen in Ländern, die stark auf eine eigene Uranproduktion setzen und diese fördern, wie etwa die USA. Dort soll die Abhängigkeit von Uranimporten vermindert werden.

Diese Entwicklung sollte sich positiv etwa für Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=Zr6ep8XFRKc&list=PLBpDlKjdv3yrqMRq5MAmZ92hhtt_FCXto&index=4&t=1s – erweisen. Denn dieses Unternehmen besitzt bereits genehmigte Uranprojekte in den USA.

