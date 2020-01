Die größten Arbeitgeber in der Region

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und der General-Anzeiger Bonn stellen zum Jahresbeginn 2020 wieder die Liste der größten privaten Arbeitgeber vor. Mit der Deutsche Telekom AG und der Deutsche Post DHL Group führen nach wie vor zwei Dax-Unternehmen mit 13.900 bzw. 9.000 Beschäftigten die Liste im IHK-Bezirk mit großem Abstand an. Generell zeichnet sich die Wirtschaftsregion durch einen sehr hohen Anteil von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. ?Ein Blick auf die Summe der Arbeitsplätze bei den größten Arbeitgebern zeigt, dass auch die Verlagerung von Haribo gut kompensiert werden konnte. Dies spricht für die, auch in konjunkturell schwächeren Zeiten, wirtschaftliche Stabilität in der Region?, sagt Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region steigt seit Jahren, wobei insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen neue Jobs schaffen. Ferner liegen die Gewerbeanmeldungen auch seit Jahren deutlich über den Gewerbeabmeldungen. ?Bei den größten Arbeitgebern in der Region gibt es insgesamt nur wenige Veränderungen. Leichte Rückgänge sind bei den Banken und Versicherungsdienstleistern zu verzeichnen. Hier spielt zum einen der Umzug der Zurich-Versicherung, als auch die Neustrukturierung der Geschäftsmodelle im Bankensektor eine Rolle. Positiv entwickelt sich dagegen der ITK-Bereich?, so Michael Schmaus, Referent für Wirtschaftspolitik der IHK Bonn/Rhein-Sieg.