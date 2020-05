Die höchste Auszeichnung im Dialogmarketing: Der EDDI-Award geht an die Deutsche Bahn und PAYBACK

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) vergibt einmal im Jahr den EDDI-Award in den Kategorien BtoC und BtoB. Alle EDDI-Gewinner eint, dass sie Vorreiter für exzellentes Dialogmarketing sind und nachweislich erfolgreich auf Dialogmarketing als integralen Bestandteil ihrer langfristigen Kommunikationsstrategie setzen.

Der EDDI-Award in der Kategorie BtoC geht an in diesem Jahr an die Deutsche Bahn. Der Konzern zeigt sich über die Auszeichnung mit dem EDDI-Award hoch erfreut: “Über den Award freuen wir uns ganz besonders. Er bestärkt uns darin, den von uns eingeschlagenen Weg in der personalisierten Kommunikation mit unseren BahnBonus-Teilnehmern und BahnCard-Kunden auch weiterhin mit viel Begeisterung und Leidenschaft fortzusetzen.”, so die Leiterin Direktmarketing und operatives CRM bei der DB Fernverkehr AG, Myrta Leonhardt.

Sieger in der Kategorie BtoB ist PAYBACK. Es ist das erste Unternehmen in der Geschichte des EDDI, das den begehrten Preis nun in beiden Kategorien gewonnen hat. Mark Brauch, Director Directmarketing & Reach bei PAYBACK, weiß die Würdigung des B2B Dialogmarketings mit dem EDDI sehr zu schätzen: “Für 31 Millionen Kunden in Deutschland hat PAYBACK eine reine B2C Ausrichtung: Für sie geht es um die Belohnung “Punkte fürs Einkaufen”. Die Stärke von PAYBACK liegt allerdings auch ganz klar im B2B-Bereich und unserem Data Driven Marketing, durch welches wir 680 Partnerunternehmen bei ihren Zielen unterstützen. Das zeigt sich ganz besonders aktuell in Zeiten von Corona. Wir freuen uns sehr und sind stolz, das erste Unternehmen zu sein, das zum zweiten Mal den Oscar des Dialogmarketings verliehen bekommt.”

“Unsere Gewinner in diesem Jahr sind wahre Dialogmarketing-Experten und ein Musterbeispiel dafür, wie der Dialog mit dem Kunden höchstprofessionell auf Augenhöhe geführt werden kann. Wir gratulieren den Siegern ganz herzlich und werden die Preisträger bei der EDDI-Night im Herbst angemessen gemeinsam feiern”, sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.

Die EDDI-Night wurde im Zuge der Corona-Pandemie auf den 3. November verschoben und findet im Rahmen des DialogSummit in Frankfurt am Main statt.

