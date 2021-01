Die Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Handwerk im Monat Februar 2021

Betriebsjubiläen

30-jähriges Bestehen

Flett Gas-Heizung-Sanitär, Oranienburg, 1. Februar

Elektroinstallation Lehmann, Rheinsberg OT Zechlinerhütte, 1. Februar

Meister

25 Jahre Meister

Elektroinstallateurmeister Jens Steinmaus, Kleinmachnow, 1. Februar

Kfz-Mechanikermeister Kurt Liebner, Nuthe-Urstromtal OT Schönefeld, 1. Februar

35 Jahre Meister

Gas- und Wasserinstallateurmeister Andreas Gensch, Hennigsdorf, 20. Februar

45 Jahre Meister

Elektroinstallateurmeister Werner Gutschmidt, Brandenburg an der Havel, 5. Februar

